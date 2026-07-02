به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ یادمان «کفش‌های جامانده» به یاد دانش‌آموزان میناب و شهدای ناوشکن قهرمان دنا، با همکاری انجمن صلح و دوستی و جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی حقوق بشر دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد، در سالن سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

یادمان «کفش‌های جامانده» به عنوان نمادی از فقدان، داغ و رنج خانواده‌های قربانیان و همچنین یادآور ارزش والای جان انسان‌ها برپا شد. برگزارکنندگان این برنامه با بهره‌گیری از این نماد، تلاش کردند پیام همدلی، همبستگی و ضرورت توجه به پیامدهای انسانی حوادث را به مخاطبان منتقل کنند.

این برنامه با همکاری انجمن صلح و دوستی و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی حقوق بشر که دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد هستند، برگزار شد.

برگزارکنندگان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه فرهنگ صلح، گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بر استمرار چنین برنامه‌هایی در راستای تقویت همبستگی اجتماعی و پاسداشت یاد قربانیان تأکید کردند.

در حاشیه این مراسم، شرکت‌کنندگان با حضور در محل یادمان و اهدای گل، یاد جان‌باختگان را گرامی داشته و با قرائت فاتحه، به مقام شهدای ناوشکن قهرمان دنا و شهدای دانش آموزان مدرسه میناب ادای احترام کردند.

آیین یادمان «کفش‌های جامانده» با استقبال حاضران و بازدید مسافران و مراجعان سالن «سلام» فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) همراه بود و شرکت‌کنندگان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره آنان و تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در راستای ترویج صلح و انسان‌دوستی تأکید کردند

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