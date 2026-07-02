عارف در بازدید میدانی از مصلی تهران:
همه تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تاریخی وداع و تشییع فراهم است
معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور در مصلی تهران، از آخرین اقدامات و روند آمادهسازی محل برگزاری مراسم وداع مردمی بازدید کرد و با تأکید بر اینکه ایمنی و سلامت زائران مهمترین اولویت ستاد برگزاری است، گفت: همه تمهیدات لازم برای برگزاری مراسمی باشکوه، تاریخی و ماندگار فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جریان بازدید میدانی از بخشهای درمانی، امدادی، عمرانی، زیباسازی و دیگر بخشهای اجرایی مستقر در مصلی تهران، از روند آمادهسازی محل برگزاری مراسم وداع مردمی مطلع شد و سپس در نشست ستاد وداع و تشییع رهبر شهید در تهران بزرگ حضور یافت.
این نشست با حضور سردار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار حسنزاده فرمانده سپاه تهران، پورجمشیدیان دبیر ستاد، معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان برگزار شد و آخرین هماهنگیها و اقدامات اجرایی برای برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران برگزاری مراسم گفت: خداوند به همه ما افتخار خدمتگزاری در چنین رویداد بزرگ، ماندگار، تاریخی و فراملی را عنایت کرده است تا بتوانیم بخش کوچکی از دین خود را به امام شهیدمان ادا کنیم.
وی افزود: همه اقداماتی که تاکنون انجام شده و آنچه تا پایان مراسم انجام خواهد شد، کاری دلی و در راستای ادای دین به امام شهید نظام و ایران عزیز است.
عارف با اشاره به اولویتهای ستاد برگزاری مراسم تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ستاد، تأمین ایمنی و سلامت زائران مهمترین موضوع بوده و این مسئله مورد تأکید خانواده رهبر شهید انقلاب نیز قرار داشت. با وجود درخواستهای فراوان از کشورهای مختلف برای حضور در این مراسم، به دلیل محدودیتهای موجود، شرایط کشور و گرمای هوا، امکان پاسخگویی به همه این درخواستها فراهم نبود.
رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب همچنین از برگزاری جلسهای در سطوح عالی نظام برای بررسی آخرین هماهنگیهای مراسم خبر داد و گفت: در این نشست، همه مسائل مرتبط با برگزاری مراسم مرور و آخرین گزارشها دریافت شد و در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که خوشبختانه شرایط مطلوبی برای برگزاری مراسمی باشکوه، تاریخی و ماندگار فراهم شده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش های سردار وحیدی فرمانده کل سپاه، فرماندهان سپاه تهران، قم، خراسان رضوی، استانداران تهران، قم و خراسان رضوی، دبیر ستاد، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و نیروهای مردمی تأکید کرد: همه این تلاشها با هدف خلق رویدادی ماندگار بهعنوان نماد وحدت و انسجام ملی و نقطه عطفی در تاریخ کشور انجام شده است و خوشحالم که به تکلیف خودمان عمل کردیم.