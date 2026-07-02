همه تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تاریخی وداع و تشییع فراهم است

این نشست با حضور سردار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران، پورجمشیدیان دبیر ستاد، معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان برگزار شد و آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی برای برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم گفت: خداوند به همه ما افتخار خدمتگزاری در چنین رویداد بزرگ، ماندگار، تاریخی و فراملی را عنایت کرده است تا بتوانیم بخش کوچکی از دین خود را به امام شهیدمان ادا کنیم.

وی افزود: همه اقداماتی که تاکنون انجام شده و آنچه تا پایان مراسم انجام خواهد شد، کاری دلی و در راستای ادای دین به امام شهید نظام و ایران عزیز است.

عارف با اشاره به اولویت‌های ستاد برگزاری مراسم تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ستاد، تأمین ایمنی و سلامت زائران مهم‌ترین موضوع بوده و این مسئله مورد تأکید خانواده رهبر شهید انقلاب نیز قرار داشت. با وجود درخواست‌های فراوان از کشورهای مختلف برای حضور در این مراسم، به دلیل محدودیت‌های موجود، شرایط کشور و گرمای هوا، امکان پاسخگویی به همه این درخواست‌ها فراهم نبود.

رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب همچنین از برگزاری جلسه‌ای در سطوح عالی نظام برای بررسی آخرین هماهنگی‌های مراسم خبر داد و گفت: در این نشست، همه مسائل مرتبط با برگزاری مراسم مرور و آخرین گزارش‌ها دریافت شد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که خوشبختانه شرایط مطلوبی برای برگزاری مراسمی باشکوه، تاریخی و ماندگار فراهم شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش های سردار وحیدی فرمانده کل سپاه، فرماندهان سپاه تهران، قم، خراسان رضوی، استانداران تهران، قم و خراسان رضوی، دبیر ستاد، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و نیروهای مردمی تأکید کرد: همه این تلاش‌ها با هدف خلق رویدادی ماندگار به‌عنوان نماد وحدت و انسجام ملی و نقطه عطفی در تاریخ کشور انجام شده است و خوشحالم که به تکلیف خودمان عمل کردیم.