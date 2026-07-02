واکنش بقائی به نشست امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه آمریکا درباره برگزاری به‌اصطلاح «گفتگوی امنیت منطقه‌ای» در بحرین، در شبکه ایکس نوشت:

«هیات حاکمه آمریکا بارها ثابت کرده است که هیچ ارزشی برای صلح و امنیت کشورهای منطقه غرب آسیا قائل نیست. چنین گردهمایی‌هایی چیزی جز نمایش و ظاهرسازی با هدف سرپوش‌گذاشتن بر سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و اقدامات غیرقانونی آمریکا در غرب آسیا نیست. کشورهای منطقه باید بسیار هوشیار و محتاط باشند و درس‌های روشن پیامدهای تجاوز نظامی اخیر آمریکا-رژیم صهیونیستی و اقدامات مخرب آنها، که امنیت کل منطقه را نقض کرد، را فراموش نکنند.»

انتهای پیام/