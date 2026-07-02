خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش بقائی به نشست امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه

واکنش بقائی به نشست امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه
کد خبر : 1807716
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به نشست امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه آمریکا درباره برگزاری به‌اصطلاح «گفتگوی امنیت منطقه‌ای» در بحرین، در شبکه ایکس نوشت:

«هیات حاکمه آمریکا بارها ثابت کرده است که هیچ ارزشی برای صلح و امنیت کشورهای منطقه غرب آسیا قائل نیست. چنین گردهمایی‌هایی چیزی جز نمایش و ظاهرسازی با هدف سرپوش‌گذاشتن بر سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و اقدامات غیرقانونی آمریکا در غرب آسیا نیست. کشورهای منطقه باید بسیار هوشیار و محتاط باشند و درس‌های روشن پیامدهای تجاوز نظامی اخیر آمریکا-رژیم صهیونیستی و اقدامات مخرب آنها، که امنیت کل منطقه را نقض کرد، را فراموش نکنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی