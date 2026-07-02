به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح جزئیات حضور هیئت‌های خارجی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی که به‌طور رسمی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران حمایت کرده یا از این اقدام غیرقانونی دفاع کرده‌اند، برای شرکت در این مراسم دعوت نکرده است.

وی افزود: در عین حال از برخی از این کشورها، شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی خواستار مشارکت در این مراسم بودند.

به گفته بقائی، از برخی از کشورهای اروپای شرقی، هیئت‌های رسمی، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های مردمی در مراسم حضور خواهند داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به سطح بالای مشارکت هیئت‌های خارجی گفت: از کشورهای همسایه هیئت‌های عالی‌رتبه‌ای در مراسم حضور دارند و دست‌کم هشت رئیس دولت، شامل رؤسای جمهور و نخست‌وزیران، در این مراسم شرکت خواهند کرد. همچنین رؤسای مجالس ۱۲ کشور، شمار زیادی از وزیران امور خارجه، سایر وزرا و نمایندگان ویژه کشورها نیز در مراسم حضور خواهند داشت.

اسماعیل بقائی در پایان خاطرنشان کرد که گروه‌های مردمی و شخصیت‌هایی از حدود صد کشور نیز در این مراسم شرکت می‌کنند.

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