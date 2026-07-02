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به منظور شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب؛

نایب‌رئیس کمیته دائمی مجلس ملی چین وارد تهران شد

نایب‌رئیس کمیته دائمی مجلس ملی چین وارد تهران شد
کد خبر : 1807698
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نایب‌رئیس کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین، به منظور شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و ادای احترام به ایشان، امروز وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا، هه وی، نایب‌رئیس کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین، امروز (پنجشنبه، ۱۱ تیرماه) در رأس هیأتی، به‌منظور شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از طریق فرودگاه بین‌المللی مهرآباد وارد تهران شد.

در بدو ورود، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، روح‌الله نجابت، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همچنین سفیر چین در ایران، از نایب‌رئیس کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد استقبال کردند.

بر اساس این گزارش، نایب‌رئیس کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین، به همراه دیگر مقامات و هیأت‌های عالی‌رتبه خارجی، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب که با حضور گسترده مردم و مسئولان در تهران برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

 

 

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