امیر سرتیپ دوم مصدقخواه:
هماهنگی کامل ارتش با هلال احمر و اورژانس برای پوشش درمانی در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید
معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش گفت: ارتش هماهنگی کامل با هلالاحمر، اورژانس کشور و سایر نهادهای امدادی انجام داده تا پوشش درمانی بدون هیچ نقصی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب انجام شود.
به گزارش ایلنا، امیرسرتیپ دوم پزشک علی مصدقخواه، معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی شهید مهرابی، از شهدای ناو قهرمان دنا، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات برای آمادهسازی این مرکز درمانی قرار گرفت. این بیمارستان بهمنظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به انبوه عزاداران شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مصلی بزرگ تهران دایر شده است.
امیر مصدقخواه در حاشیه این بازدید، با اعلام بسیج کامل امکانات درمانی ارتش، برای خدمترسانی به عزداران، اظهار کرد: همه نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، تا پای جان در کنار نظام و مردم ایستادهاند و خدمترسانی در این مراسم عظیم را وظیفهای افتخارآمیز برای خود میدانند. امروز تمام ظرفیتهای بهداشتی، درمانی و پشتیبانی ارتش پای کار آمده تا میزبان شایستهای برای ملت شهیدپرور ایران باشیم.
وی با اشاره به استقبال بینظیر کادر درمان ارتش برای مشارکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: تعداد زیادی از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ارتش داوطلب خدمترسانی در این مراسم معنوی شدند. این اشتیاق، نشاندهنده عشق بیپایان جامعه پزشکی ارتش به خدمت به زائران و عزاداران این مراسم تاریخی است.
امیر سرتیپ دوم پزشک مصدقخواه تجهیزات پیشبینیشده در بیمارستان شهید مهرابی را «بسیار مطلوب و کامل» توصیف و تاکید کرد: کلیه تخصصهای پزشکی شامل داخلی، جراحی عمومی، ارتوپدی، اطفال، قلب و عروق و مراقبتهای ویژه در این مرکز حضور دارند و تجهیزات مورد نیاز در حوزههای احیاء، گرمازدگی، تریاژ، جراحی و فوریتهای پزشکی بهطور کامل تأمین شده است. همچنین داروهای ضروری و اقلام مصرفی به میزان کافی در این مرکز وجود دارد.
معاون بهداشت ، امداد و درمان ارتش همچنین از راهاندازی چندین پست امداد پیشرفته و مرکز درمانی و سلامت در نقاط مختلف کشور خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر بیمارستان شهید مهرابی در مصلی تهران، یک بیمارستان مجهز در مشهد مقدس، پستهای امداد پیشرفته در میدان فتح، اسلامشهر، قم، جنب ستاد ارتش، پارک بیهقی و بهشت زهرا (تهران) توسط سامانه بهداشت و درمان ارتش پیشبینی شده و همگی در طول مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب فعال و به صورت رایگان خدمترسانی خواهند کرد. همچنین هماهنگی کامل با هلالاحمر، اورژانس کشور و سایر نهادهای امدادی صورت گرفته تا پوشش درمانی بدون هیچ نقصی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به شرایط جوی و حجم بالای جمعیت، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال گرمای هوا و ازدحام جمعیت، تیمهای سیار امدادی نیز در مسیرهای منتهی به مصلی و نقاط پرتردد مستقر خواهند شد تا در سریعترین زمان ممکن به مراجعان خدمت رسانی کنند.
امیر سرتیپ دوم پزشک مصدقخواه در خاتمه با یادآوری شعار «ارتش فدای ملت»، بیان کرد: امیدواریم مردم عزیز با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، مانند استفاده از آب کافی و پرهیز از حضور در صورت احساس ناخوشی، نیاز کمتری به مراکز درمانی پیدا کنند، اما ما با تمام توان آمادهایم تا برای حفظ سلامت عزاداران، از هیچ کوششی دریغ نکنیم و حتی ارتش همواره پشتیبان ملت بوده و در این روز باشکوه نیز این مسئولیت را به دوش خواهد کشید.
بیمارستان شهید مهرابی با ظرفیت ۲۰۰ تخت فعال، از روز گذشته آمادهسازی نهایی خود را آغاز کرده و تیمهای پزشکی بهصورت شبانهروزی تا پایان مراسم در این مرکز مستقر خواهند بود.