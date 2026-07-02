به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از زائر شهر این نیرو، گفت: قرارگاه ولایت نزاجا به‌منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و راهبری اقدامات پشتیبانی مراسم تشییع "امام شهید" تشکیل شد، بر این اساس، تمهیدات لازم برای پشتیبانی از مراسم در مسیرهای تهران، قم و مشهد پیش‌بینی و تمامی بیمارستان‌های نیروی زمینی ارتش و یگان‌های بهداشت، امداد و درمان به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. همچنین زائرشهر آجا برای پذیرایی از آحاد ملت و ارائه خدمات، مهیای پشتیبانی از مردم شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: موکب‌های پذیرایی در خیابان های مختلف تهران، میدان فتح و شهرهای شاهرود و مشهد مقدس برپا شده و خودروهای یخچال‌دار، آمبولانس، سردخانه ۲۰ تنی و خودروهای آتش‌نشانی به‌منظور پشتیبانی عملیاتی به‌کارگیری شده اند.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش علاوه بر پیش‌بینی اورژانس هوایی، بالگرد و هواپیمای بال ثابت، بیمارستان صحرایی را در زائرشهر مستقر کرد و با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش ۰۱، مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا ، دانشگاه افسری امام علی(ع)، با همکاری شهرداری مناطق ۱۳، ۱، ۴ و ۷ تهران، آمادگی کامل برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران و عوامل اجرایی مراسم را فراهم می کند.

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