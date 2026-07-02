امیر دریادار بمانی:
مقاومت مردم، ایران را به استثنایی در معادلات بینالمللی تبدیل کرده است
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفت: روحیه مقاومت مردم ، ایران را به استثنایی در معادلات بینالمللی تبدیل کرده است؛ کشوری که با اتکا به مردم خود، نه قدرتهای شرق و غرب، بر پای خود ایستاده است.
به گزارش ایلنا، امیردریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش در هشتمین شب از برنامه «من ایرانم» که با هدف تقویت همدلی و همراهی میان اقشار مختلف جامعه و با حضور هنرمندان و اقشار مختلف مردم در باغ فردوس برگزار شد با اشاره به جایگاه ایران در افکار عمومی جهان اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران در طول چهار دهه گذشته تنها مورد توجه دوستان جمهوری اسلامی نبوده، بلکه بسیاری از تحلیلگران، سیاستمداران و فرماندهان نظامی جهان نیز به آن اذعان کردهاند.
وی افزود: از نگاه آنان، ملتی که در برابر سنگینترین تحریمها و تهدیدها سر خم نکرده، شایسته احترام است و همین روحیه مقاومت، ایران را به استثنایی در معادلات بینالمللی تبدیل کرده است؛ کشوری که با اتکا به مردم خود، نه قدرتهای شرق و غرب، بر پای خود ایستاده است.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با تشریح ابعاد قدرت بازدارندگی کشور تصریح کرد: اقتدار نظامی امروز ایران حاصل خون شهدایی است که در جنگهایی همچون جنگ رمضان، افسانه شکستناپذیری ارتشهای ابرقدرت را باطل کردند.
وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای از بازدارندگی رسیده است که دشمن پیش از هر اقدام نظامی، محاسبات خود را بارها بازبینی میکند و این توانمندی موشکی و پهپادی، ریشه در همان روحیهای دارد که در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.
امیر دریادار بمانی همچنین نقش مردم را عامل اصلی عبور کشور از بحرانها دانست و گفت: اگر جنگ رمضان به نقطه عطفی تبدیل شد و تهدیدهای دشمن بینتیجه ماند، به دلیل حضور و ایستادگی مردم بود. ملت ایران در جنگ تحمیلی، تحریمها، فتنهها و تمامی بحرانها ثابت کردهاند که اهل میدان هستند و پای آرمانهای خود ایستادهاند.
وی با اشاره به نسل جوان افزود: دهه هشتادیها نیز ثمره همین ملت هستند؛ نسلی که شاید ظاهر و سبک زندگی متفاوتی داشته باشد، اما همان غیرت و آمادگی برای دفاع از کشور را در وجود خود حفظ کرده است. تا زمانی که مردم پای کار باشند، ایران تسخیرناپذیر خواهد ماند.
در پایان این مراسم، از خانواده شهید ناوبانیکم خلبان محمد امینیپور، از شهدای پهپادی نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان، تجلیل شد.