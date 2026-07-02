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رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه/ بازخوانی پیروزی‌ها بخشی از جنگ با دشمن است

ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه/ بازخوانی پیروزی‌ها بخشی از جنگ با دشمن است
کد خبر : 1807691
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رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و روایت صحیح پیروزی‌های ملت ایران، گفت: بازخوانی پیروزی‌های ملت ایران در نبردهای اخیر، بخشی از مقابله با جنگ روایت‌هاست و هرگونه دوقطبی‌سازی در جامعه، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی در جمع کارکنان وظیفه نخبه مرکز آموزش ۰۱، با اشاره به نتایج نبردهای اخیر، اظهار کرد: امروز تحلیلگران منصف جهان، ملت ایران را پیروز میدان و آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست‌خورده این نبردها می‌دانند، اما دشمن با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های نادرست، در تلاش است تا شکست خود را پنهان کرده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، روایت صحیح پیروزی‌های ملت ایران، بخشی از استمرار مبارزه با دشمن به شمار می‌رود.

وی با هشدار نسبت به شکل‌گیری دوقطبی در جامعه، تصریح کرد: مهم‌ترین سرمایه کشور پس از پیروزی‌ها، وحدت و انسجام ملی است و نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها به تقابل و شکاف اجتماعی تبدیل شود. قرآن کریم نیز جامعه‌ای را که گرفتار تنازع و دوقطبی شود، در معرض از دست دادن سرمایه‌های ملی، اجتماعی و سیاسی می‌داند. از این‌رو، فصل‌الخطاب دانستن ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مهم‌ترین راهکار حفظ انسجام و ناکام گذاشتن اهداف دشمنان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه نقدها باید منصفانه، محترمانه و به دور از تخریب و اتهام‌زنی باشد، گفت: حفظ وحدت، مستلزم رعایت اخلاق، انصاف و پرهیز از دامن زدن به اختلافات است. همه جریان‌ها و مسئولان باید در چارچوب منافع ملی، با حفظ احترام متقابل و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از هرگونه موضع‌گیری که موجب افزایش شکاف در جامعه شود، پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در پایان با توصیه به نخبگان برای نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت کشور، خاطرنشان کرد: ایران متعلق به جوانان و نخبگان این سرزمین است و آنان باید ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود را در خدمت عزت و اقتدار کشور قرار دهند. حتی اگر به هر دلیلی ناگزیر از مهاجرت باشند، باید هویت ایرانی خود را حفظ کرده و همچون شهید مصطفی چمران، دانش و توانمندی خود را در مسیر اعتلای ایران اسلامی به‌کار گیرند و همواره مدافع منافع، عزت و سربلندی میهن باشند.

 

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