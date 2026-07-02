سامهیح نجفآبادی:
رهبر شهید همواره بر تفکیک یهودیت از صهیونیسم تأکید داشتند
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر شهید انقلاب همواره بر تفکیک یهودیت از صهیونیسم تأکید داشتند و نگاه حمایتی رهبر شهید نسبت به اقلیتهای دینی سرمایهای ماندگار است.
به گزارش ایلنا، همایون سامهیح نجفآبادی، نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور جامعه کلیمیان و دیگر اقلیتهای دینی در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید، گفت: با هماهنگیهای انجامشده میان مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان جوامع اقلیتهای دینی، تلاش کردیم در تمامی برنامههای مرتبط با مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور داشته باشیم و خوشبختانه این امکان فراهم شده است.
وی افزود: با وجود اینکه در برخی از برنامهها دیپلماتهای خارجی دعوت شدهاند، نمایندگان اقلیتهای دینی کشور نیز در کنار شخصیتهای سیاسی، مذهبی و هیأتهای خارجی در مراسم وداع و اجلاس پیشبینیشده حضور خواهند داشت. همچنین برای مراسم دعوتنامه رسمی به دست ما رسیده و امیدواریم در آن مراسم نیز در کنار سایر اقشار مردم حضور پیدا کنیم. لطف، حمایت و نگاه پدرانه رهبر شهید نسبت به همه اقلیتهای دینی، بهویژه جامعه کلیمیان، همواره برای ما ارزشمند و امیدبخش بوده است.
با وجود حساسیتهایی که نسبت به جامعه کلیمیان وجود دارد، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و برخی سوءبرداشتهایی که در میان عدهای ایجاد شده بود، ایشان همواره بر رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت اقلیتهای دینی تأکید داشتند.
سامهیح نجف آبادی ادامه داد: همانگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) همواره میان یهودیان ایران و جریان صهیونیسم تفاوت قائل بودند، رهبر شهید نیز همین مسیر را ادامه دادند و اجازه ندادند نگاههای نادرست نسبت به جامعه کلیمیان در کشور شکل بگیرد یا گسترش پیدا کند. در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، به دلیل فضای انقلابی کشور، برخی افراد میان یهودیان و صهیونیستها تفاوتی قائل نمیشدند و همین مسئله مشکلاتی را برای جامعه کلیمیان ایجاد کرده بود.
در آن مقطع با پیگیری مسئولان سیاسی و مذهبی، موضوع به اطلاع حضرت امام خمینی (ره) رسید و ایشان با مواضع صریح خود این سوءبرداشتها را برطرف کردند.
وی افزود: همین نگاه در دوران رهبری حضرت آیتالله خامنهای نیز ادامه یافت و حتی دستورالعملهایی برای رعایت حقوق اقلیتهای دینی در دستگاههای مختلف صادر شد. در سالهای گذشته نیز نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری تهران و سایر دستگاهها بارها مراسم تکریم خانوادههای شهدای اقلیتهای دینی را برگزار کردند که نشاندهنده این نگاه احترامآمیز بود.
حدود ۱۲ سال پیش که مسئولیت انجمن کلیمیان ایران را بر عهده داشتم، در مورد برخی تبلیغات رسانهای که میان یهودیت و صهیونیسم تفاوتی قائل نمیشد، نامهای به رهبر شهید ارسال کردم و تنها دو روز بعد، ایشان در دیدار با دستاندرکاران برگزاری مراسم روز قدس، بهصراحت تأکید کردند که نباید یهودیت با صهیونیسم یکی دانسته شود و فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر صهیونیستها بکشید، نه بر سر یهودیان. این موضع برای جامعه کلیمیان ایران بسیار ارزشمند و ماندگار بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: متأسفانه در روزهای اخیر نیز بار دیگر برخی اظهارات و برنامههای رسانهای موجب نگرانی جامعه کلیمیان شده بود که در همین ارتباط نامهای به حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر انقلاب ارسال کردم و خوشبختانه پس از آن، این موارد به شکل محسوسی کاهش یافت و در رسانهها و شعارهای رسمی، این تفکیک بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
جامعه کلیمیان ایران همواره خود را بخشی از ملت ایران میداند، گفت: میزان رضایت جامعه کلیمیان از زندگی در جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست و همه ما خود را در غم از دست دادن رهبر شهید شریک ملت ایران میدانیم؛ امیدواریم در سایه رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز این مسیر احترام، همزیستی و همدلی میان همه اقشار و ادیان کشور با قوت ادامه یابد.