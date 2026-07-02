امیر حاتمی:
ملت ایران تسلیم شدنی نیست
سرلشکر حاتمی در پیامی ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور حماسی و تاریخساز در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر فرمانده شهید کل قوا تاکید کرد: ملت ایران، در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد و تا آخر ایستاده است.
به گزارش ایلنا، متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف، پرافتخار و داغ دیده ایران؛ شهادت قائد ملت، امام امت و فرمانده مجاهد و معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای، (رضوان الله تعالی علیه)، آن بزرگمرد صبر و مقاومت، به دست دشمنان کینهتوز، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، داغی عظیم بر قلب ملت ایران، مسلمانان جهان و آزادگان عالم گذاشت.
دشمنان قسم خورده ملت ایران، در اوج خباثت، گمان میبردند با این جنایت میتوانند اراده ملت بزرگ ایران را در هم بشکنند و روح مقاومت را از این سرزمین جدا کنند اما نه تنها به هیچیک از اهداف شوم خود دست نیافتند، بلکه ملتی مصممتر و متحدتر از گذشته را در برابر خویش یافتند.
رهبر شهید وفرمانده معظم کل قوا، در تمامی سالهای پرافتخار حیات خویش، الگویی کامل از شجاعت، بصیرت و پایمردی در برابر زیادهخواهی استکبار جهانی را به کلیه آزادگان عالم ارائه داد.
آن مجاهد بزرگ تا واپسین لحظات عمر پربرکت خود، خط مقاومت را با شجاعت و بصیرت پاسداری کرد و هرگز در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، از راه حق کوتاه نیامد تا میراثی گرانبها از ایستادگی و مقاومت، به جای بگذارد، میراثی برای همه ملل آزاده جهان، که هرگز فراموش نخواهد شد.
اینک بر ماست که با حضوری باشکوه، متحد و آگاهانه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آن رهبر شهید، پیمان دیرینه خویش را با راه ایشان و آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی، تجدید کنیم. این حضور، پیامی روشن به دشمنان دارد و به استکبار جهانی، یادآوری می کند که راه آن رهبر و فرمانده شهید، با اراده فولادین ملت ایران و در سایه رهبری خردمندانه جانشین شایسته ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، با قدرت ادامه خواهد یافت.
اینجانب، به نمایندگی از همه همرزمان خویش در ارتش سرافراز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران، از عموم مردم شریف، خانوادههای معزز شهدا، رزمندگان و همه دلدادگان مکتب مقاومت دعوت میکنم، با حضوری حماسی و تاریخساز، قائد شهید ملت و همراهان شهیدش را بدرقه کنند و بار دیگر به جهانیان نشان دهند که ملت ایران، در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد و تا آخر ایستاده است.
«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر ستاد امیر حاتمی