قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران:
مبادی و جادههای ورودی به پایتخت همواره باز است/ منعی برای ورود وجود ندارد
قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران (تهران) روز پنجشنبه در اطلاعیه شماره ۲ با بیان اینکه مبادی و جادههای ورودی به پایتخت همواره باز است و هیچگونه منعی برای ورود وجود ندارد، اعلام کرد: هموطنان عزیز تا حد امکان برنامه سفر خود به تهران را به گونهای مدیریت کنند که از حداکثر ظرفیت اسکان و ارائه خدمات به زائرین در تهران استفاده شود
به گزارش ایلنا، قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشکیل قائد شهید امت(تهران) روز پنجشنبه در اطلاعیه شماره ۲ خطاب به هموطنان عزادار اعلام کرد:
۱. حضور وفاداران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولی امر شهیدمان در مراسم وداع و تشییع بیشک بزرگترین اجتماع تاریخ بشری را رقم خواهد زد که چشم جهانیان را خیره کرده و موجب تسلای قلب حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد بود به همین دلیل خلق چنین حماسه تاریخی نیازمند همکاری صمیمانه مردم عزیز خواهد بود که معتقدیم در نهایت دقت انجام خواهد شد
۲. خادمان شما در همه سازمانها و ردههای مختلف نهایت تلاش و آمادگی خود را به کار بستند تا بستر مناسب برای حضور زائران گرامی را در مراسم وداع،برگزاری نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب آماده شود و چندین شبانه روز است که همه امکانات لازم برای این امر بسیج شده است
۳. هموطنان عزیز تا حد امکان برنامه سفر خود به تهران را به گونهای مدیریت کنند که از حداکثر ظرفیت اسکان و ارائه خدمات به زائرین در تهران استفاده شود به عنوان مثال سفر را کوتاه کنند تا تعداد بیشتری از مشتاقان شرکت در مراسم بتوانند حضور پیدا کنند
۴. مبادی و جادههای ورودی به پایتخت همواره باز است و هیچگونه منعی برای ورود وجود ندارد
۵. زائران گرامی اخبار و اطلاعیهها را از مراجع رسمی پیگیری کنند و به ویژه مراقب شایعات و اخبار جعلی باشند.
۶. پیش بینی و توجه به محدودیتهای ترافیکی در سطح شهر تهران و حفظ آرامش در هنگام حرکت همواره توصیه میشود تا برنامهریزی حضور هم وطنان دچار اختلال نگردد