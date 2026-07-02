طلایی نیک:
تمام ظرفیتهای وزارت دفاع برای خدمترسانی به زائران رهبر شهید بسیج شده است
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع قائد شهید امت، از آمادهسازی زائرسرای مردمی با ظرفیت ۱۵۰ هزار نفر و بسیج امکانات فرهنگی، درمانی و پشتیبانی و مشارکت گسترده کارکنان و خانوادههای وزارت دفاع در خدمترسانی به زائران و وداعکنندگان خبر داد.
به گزارش ایلنا،سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه والای قائد شهید امت اظهار کرد: امام خامنهای شهید، همانند حضرت امام خمینی (ره)، قهرمان قرن بیستویکم در بیداری اسلامی و نهضت ضد استکباری جهان بود؛ همانگونه که امام راحل (ره) در قرن بیستم پرچمدار این نهضت عظیم به شمار میرفت.
وی افزود: کارکنان، مدیران و نخبگان وزارت دفاع همواره با پیوندی اعتقادی، قلبی و انقلابی و در چارچوب سلسله مراتب فرماندهی، تحت تبعیت از قائد شهید ایفای نقش کردهاند؛ به گونهای که در آخرین شرفیابی وزیر دفاع شهید، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، رضایت و خرسندی معظمله از عملکرد وزارت دفاع به این مجموعه ابلاغ شد.
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه همزمان با ایام محرم حسینی، کارکنان و خانوادههای وزارت دفاع میزبان زائران، وداعکنندگان و تشییعکنندگان قائد شهید خواهند بود، تصریح کرد: در تهران، زائرسرای مردمی وزارت دفاع با ظرفیت اسکان و پذیرایی از ۱۵۰ هزار نفر در منطقه سرخهحصار آماده شده و همچنین تمامی ظرفیتهای وزارت دفاع و سازمانهای تابعه در تهران، قم و مشهد برای ارائه خدمات فرهنگی، درمانی و پشتیبانی در اختیار زائران قرار گرفته است.
سردار طلایی نیک عنوان کرد: کارکنان و خانوادههای وزارت دفاع با مشارکتی کاملاً مردمی، در برپایی و پشتیبانی از موکبهای خدمترسان حضور فعال دارند و امکانات مورد نیاز برای تسهیل خدمترسانی به زائران و تشییعکنندگان نیز از سوی وزارت دفاع تأمین و پیشبینی شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که وزارت دفاع، علاوه بر ایفای نقش شایسته در مراسم تشییع و وداع با قائد شهید انقلاب، با تجدید پیمان با آرمانهای امامین انقلاب و تبعیت از خلف صالح امام شهید، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، همچون گذشته در مسیر ارتقای قدرت دفاعی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقشآفرین باشد.