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آغاز به کار سامانه ۵ زبانه راهنمای زائران امام شهید

آغاز به کار سامانه ۵ زبانه راهنمای زائران امام شهید
کد خبر : 1807682
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سامانه راهنمای زائران امام شهید به پنج زبان فارسی، عربی، اردو، آذری و انگلیسی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، وبسایت راهنمای زائران امام شهید به پنج زبان فارسی ، عربی ، اردو، آذری و انگلیسی آغاز به کار کرد.از طریق لینک زیر می توانید اطلاعات مورد نیاز خود برای شرکت در مراسم بدرقه آقای شهید ایران را دریافت نمایید

 https://rahnama.badragheagha.ir/

گفتنی است، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه، با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و انقلابی در تهران برگزار خواهد شد. همچنین آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر ایشان، روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در تهران برگزار می‌شود.

 

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