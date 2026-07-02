آغاز به کار سامانه ۵ زبانه راهنمای زائران امام شهید
کد خبر : 1807682
سامانه راهنمای زائران امام شهید به پنج زبان فارسی، عربی، اردو، آذری و انگلیسی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، وبسایت راهنمای زائران امام شهید به پنج زبان فارسی ، عربی ، اردو، آذری و انگلیسی آغاز به کار کرد.از طریق لینک زیر می توانید اطلاعات مورد نیاز خود برای شرکت در مراسم بدرقه آقای شهید ایران را دریافت نمایید
https://rahnama.badragheagha.ir/
گفتنی است، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه، با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و انقلابی در تهران برگزار خواهد شد. همچنین آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر ایشان، روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در تهران برگزار میشود.