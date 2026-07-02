سردار جمیری خبر داد:
تشییع پیکر مطهر رهبر شهید از حرم حضرتمعصومه تا مسجد جمکران
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم گفت: این مراسم از ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه ۱۶ تیرماه، از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) تا مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم در نشست خبری با تشریح برنامههای مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید گفت: مراسم تشییع، صبح روز سهشنبه شانزدهم تیرماه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) آغاز و به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار میشود و نماز نیز در مسجد مقدس جمکران و امتداد بلوار پیامبر اعظم اقامه میشود.
سردار فتح الله جمیری با بیان اینکه ستادهای مختلف برای برگزاری این مراسم تشکیل شدهاند افزود: بخشهای پشتیبانی، اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان، امداد، مواکب و همچنین ستاد تشییع و ساماندهی مسیر، از مدتها قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند تا خدمات لازم به زائران و شرکتکنندگان ارائه شود.
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان قم با اشاره به پیشبینی حضور جمعیت میلیونی گفت: زیرساختهای استان برای چنین جمعیتی طراحی نشده است، از این رو از مردم قم درخواست میکنیم با مشارکت در پویش هر خانه یک موکب، در اسکان، پذیرایی و خدمترسانی به زائران همکاری کنند.
جمیری همچنین از مردم خواست از تجمع در نقاط پرتراکم خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود و گفت: رعایت نظم و همکاری مردم نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر این مراسم خواهد داشت.
وی درباره اقامه نماز بر پیکر امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای اظهار کرد: نماز بر پیکر امام شهید تنها به شبستان مسجد مقدس جمکران محدود نخواهد بود و در امتداد بلوار پیامبر اعظم نیز برگزار میشود؛ بنابراین زائران در هر نقطهای از این مسیر میتوانند در نماز شرکت کنند و نیازی به حرکت به سمت مسجد و ایجاد ازدحام نیست.
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید با بیان اینکه آغاز مراسم از ساعات ابتدایی صبح پیشبینی شده است، گفت: تلاش میکنیم مراسم از حدود ساعت ۶ تا ۷ صبح آغاز شود تا شرکتکنندگان کمتر در معرض گرمای هوا قرار گیرند، هرچند زمان دقیق آغاز مراسم با توجه به شرایط انتقال پیکر مطهر، نهایی خواهد شد.
جمیری افزود: برای افزایش ایمنی، تمامی موانع از مسیر بلوار پیامبر اعظم جمعآوری شده و مسیر تشییع با حداکثر عرض ممکن آمادهسازی شده است تا حرکت جمعیت با سهولت بیشتری انجام شود.
وی همچنین از پیشبینی بیمارستانهای صحرایی، استقرار نیروهای امدادی، آمبولانسها، تقویت خدمات ارتباطی و ایجاد امکانات لازم برای پوشش رسانهای این مراسم خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاههای اجرایی، مراسمی باشکوه، منظم و ایمن برگزار شود.