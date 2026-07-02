به گزارش ایلنا، رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم در نشست خبری با تشریح برنامه‌های مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید گفت: مراسم تشییع، صبح روز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) آغاز و به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و نماز نیز در مسجد مقدس جمکران و امتداد بلوار پیامبر اعظم اقامه می‌شود.

سردار فتح الله جمیری با بیان اینکه ستاد‌های مختلف برای برگزاری این مراسم تشکیل شده‌اند افزود: بخش‌های پشتیبانی، اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان، امداد، مواکب و همچنین ستاد تشییع و ساماندهی مسیر، از مدت‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا خدمات لازم به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه شود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان قم با اشاره به پیش‌بینی حضور جمعیت میلیونی گفت: زیرساخت‌های استان برای چنین جمعیتی طراحی نشده است، از این رو از مردم قم درخواست می‌کنیم با مشارکت در پویش هر خانه یک موکب، در اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران همکاری کنند.

جمیری همچنین از مردم خواست از تجمع در نقاط پرتراکم خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود و گفت: رعایت نظم و همکاری مردم نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر و ایمن‌تر این مراسم خواهد داشت.

وی درباره اقامه نماز بر پیکر امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای اظهار کرد: نماز بر پیکر امام شهید تنها به شبستان مسجد مقدس جمکران محدود نخواهد بود و در امتداد بلوار پیامبر اعظم نیز برگزار می‌شود؛ بنابراین زائران در هر نقطه‌ای از این مسیر می‌توانند در نماز شرکت کنند و نیازی به حرکت به سمت مسجد و ایجاد ازدحام نیست.

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید با بیان اینکه آغاز مراسم از ساعات ابتدایی صبح پیش‌بینی شده است، گفت: تلاش می‌کنیم مراسم از حدود ساعت ۶ تا ۷ صبح آغاز شود تا شرکت‌کنندگان کمتر در معرض گرمای هوا قرار گیرند، هرچند زمان دقیق آغاز مراسم با توجه به شرایط انتقال پیکر مطهر، نهایی خواهد شد.

جمیری افزود: برای افزایش ایمنی، تمامی موانع از مسیر بلوار پیامبر اعظم جمع‌آوری شده و مسیر تشییع با حداکثر عرض ممکن آماده‌سازی شده است تا حرکت جمعیت با سهولت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از پیش‌بینی بیمارستان‌های صحرایی، استقرار نیرو‌های امدادی، آمبولانس‌ها، تقویت خدمات ارتباطی و ایجاد امکانات لازم برای پوشش رسانه‌ای این مراسم خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، مراسمی باشکوه، منظم و ایمن برگزار شود.

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