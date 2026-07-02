محسن رضایی:
تشییع میلیونی رهبر شهید، هرگونه اندیشه تعرض به ایران را نقش بر آب میکند
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با انتشار پیامی خطاب به مردم از آنان دعوت کرد در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حاضر شوند.
به گزارش ایلنا، در متن پیام سرلشکر محسن رضایی به مردم ایران در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب آمده است:
«ملت شریف و وفادار ایران اسلامی
دوران پرافتخار و عزتآفرین رهبری فرزانه و قهرمان شهید ایران اسلامی، صفحاتی ماندگار و فراموشناشدنی را در تاریخ این سرزمین رقم زد. آن مرد بزرگ و ایراندوست که بصیرتی ژرف داشت، پس از امام راحل، کشتی عظیم بحرکت درآمده ملت ایران را با تدبیر و صلابت به پیش برد.
جهانیان به عیان دیدند که حادثه جانگداز شهادت ایشان و جمعی از فرماندهان غیور کشور، نهتنها کوچکترین خللی در استحکام کشور و انسجام ملی پدید نیاورد، بلکه خود مبدل به نهضتی عظیم و انقلابی بزرگ در کشور شد.
اندوه این ضایعه، چنان دامنگیر دلها گشت که بسیاری از ملتهای جهان، در سوگ ایشان اشک ریختند و بر سران ستمگر آمریکا و رژیم صهیونیستی لعنت و نفرین فرستادند.
اکنون که شما ملت غیور، برای آخرین وداع، آماده بدرقه پیکر پاک ایشان شدهاید، این فرصت بینظیر خلق عظیمترین حماسه تاریخ ایران و تشییع میلیونی، نه تنها یأس و ناامیدی را بر سران فعلی آمریکا تحمیل می کند، بلکه برای همیشه هرگونه اندیشه تعرض به ایران را از ذهن آنان زدوده و نقش بر آب میسازد.
اینجانب، به عنوان سرباز کوچک و فدایی شما، تقاضا میکنم با حضوری بینظیر و باشکوه در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد، با شعارهای کوبنده و دستان پرمهر و صادق خود، پیکر پاک آن شهید والامقام را به محضر ملکوتی پیامبر عظیمالشأن، حضرت محمد مصطفی (ص) بسپارید.
اطمینان داشته باشید که راه پرنور امام راحل و امام شهید، با قدرت و استواری و بدون ذرهای تردید، ادامه خواهد یافت.»