در جلسه ستاد برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب به ریاست پزشکیان مطرح شد؛
بررسی آخرین تمهیدات برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب
رئیسجمهور با اشاره به بسیج همه ظرفیتهای ملی برای برگزاری باشکوه، منظم و ایمن این مراسم، خواستار تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی، امنیتی و نظامی شد و بر رصد مستمر وضعیت معابر، مدیریت هوشمند جمعیت و اطلاعرسانی دقیق و مستمر به مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، جلسه هماهنگی و راهبری ستاد مرکزی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، صبح امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور مسئولان ارشد دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی، امنیتی، نظامی، مدیریت شهری و نهادهای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت آمادگیها و هماهنگیهای بینبخشی برای برگزاری هرچه باشکوهتر، منظمتر و ایمنتر آیین وداع و تشییع مورد بررسی قرار گرفت و تمامی ابعاد اجرایی، پشتیبانی، خدماترسانی، حملونقل، امداد و نجات، بهداشت و درمان، مدیریت ترافیک، تأمین امنیت، راهبری جمعیت و اطلاعرسانی عمومی بهصورت جزئی، تخصصی و تفکیکی ارزیابی شد.
همچنین گزارشهای مرتبط با هماهنگی میان ستاد مرکزی و اتاقهای وضعیت و فرماندهی عملیات در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی ارائه و آخرین تمهیدات پیشبینیشده برای مدیریت میدانی مراسم، تسهیل دسترسی زائران و شرکتکنندگان، تأمین زیرساختهای لازم و ارتقای سطح آمادگی دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، بر ضرورت استقرار کامل سازوکارهای فرماندهی و کنترل، پایش لحظهای وضعیت معابر و مسیرهای دسترسی، مدیریت هوشمند جریان جمعیت، تقویت ظرفیتهای حملونقل عمومی، آمادگی کامل مراکز درمانی و امدادی، افزایش پوشش خدمات رفاهی و پشتیبانی، پیشبینی مسیرهای جایگزین تردد، تأمین نیازهای ارتباطی و مخابراتی و نیز آمادگی همه ظرفیتهای ملی و استانی برای پاسخگویی سریع به شرایط احتمالی تأکید شد.
رئیسجمهور در این نشست ضمن قدردانی ویژه از تلاشها، برنامهریزیها و تدابیر اندیشیدهشده از سوی تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول، هماهنگی کمنظیر میان بخشهای مختلف کشور را نشانه عزم ملی برای برگزاری شایسته این رویداد تاریخی دانست و بر ضرورت استمرار هماهنگیها تا پایان کامل مراسم تأکید کرد.
دکتر پزشکیان همچنین بر لزوم رصد و پایش مستمر ورودیها و خروجیهای شهرها، مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، گرههای ترافیکی و کانونهای تجمع جمعیت تأکید و تصریح کرد: همه دستگاههای مسئول باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، شرایطی فراهم کنند که مردم عزیز کشورمان بتوانند با آرامش، امنیت، سهولت و اطمینان خاطر در این مراسم حضور یابند.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق، مستمر و مسئولانه به مردم از طریق رسانه ملی و سایر رسانههای رسمی کشور، خواستار ارائه آموزشها و توصیههای لازم به شهروندان شد و گفت: ضروری است خانوادهها بهویژه در خصوص حضور کودکان، سالمندان، بیماران زمینهای و افراد دارای شرایط جسمانی خاص، ملاحظات ایمنی و بهداشتی را مدنظر قرار دهند و حتیالمقدور از حضور این عزیزان در نقاط بسیار متراکم و پرتراکم جمعیتی جلوگیری شود.
دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به گستردگی حضور مردم در مراسم، خاطرنشان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که صرفاً حضور در محل اصلی مراسم معیار ادای احترام و مشارکت در این بدرقه تاریخی نیست و تمامی شهروندانی که در مسیرها، معابر، خیابانها و پهنههای پیرامونی حضور مییابند، بخشی از این اجتماع بزرگ ملی و آیین تشییع و وداع محسوب میشوند.
رئیسجمهور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری باشکوه این آیین ملی، اظهار داشت: امیدواریم مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی، با همدلی، نظم، آرامش و مشارکت گسترده مردم، به صحنهای ماندگار از وفاداری، قدرشناسی و انسجام ملی تبدیل شود و برگ زرین دیگری در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران و تاریخ این سرزمین به ثبت برسد.