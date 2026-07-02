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شب گذشته صورت گرفت؛

بازدید نایب رئیس اول مجلس از مصلی تهران/ بررسی آخرین اقدامات برای انجام باشکوه مراسم وداع مردم با رهبر شهید

بازدید نایب رئیس اول مجلس از مصلی تهران/ بررسی آخرین اقدامات برای انجام باشکوه مراسم وداع مردم با رهبر شهید
کد خبر : 1807642
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نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی شب گذشته با حضور در مصلی امام خمینی (ره) تهران در جریان آخرین اقدامات برای انجام هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع مردم با رهبر شهید، قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،علی نیکزاد شب گذشته ( چهارشنبه ۱۰ تیرماه) با حضور در مصلی امام خمینی (ره) در جریان آخرین اقدامات برای انجام هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع مردم با رهبر شهید، قرار گرفت، در این بازدید سردار حسن زاده رئیس ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب، نایب رئیس اول مجلس را همراهی می‌کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن خداقوت به همه دست اندرکاران برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر و قائد شهید امت، از نزدیک در جریان تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد برگزاری این مراسم قرار گرفت.

وی تاکید کرد: قطعا این مراسم به عنوان بزرگترین و باشکوهترین تشییع تاریخ ثبت خواهد شد و مردم مبعوث شده بار دیگر ارادت و علاقه قلبی خود به ولی فقیه و امام شهید امت را نشان خواهند داد.

نیکزاد با تاکید بر اینکه تمام امکانات برای سهولت حضور مردم داغدار و عزادار باید فراهم باشد، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشادوش مردم و مسوولان برگزاری این مراسم خواهند بود و از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

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