معتمدیان:
تهران آماده میزبانی از زائران جهان اسلام؛ ۵ هزار مدرسه و ۷۰۰ مسجد برای اسکان تجهیز شد
استاندار تهران از آغاز برنامههای میزبانی از زائران و مهمانان از سراسر کشور و کشورهای اسلامی از روز شنبه خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای استان در حوزههای اسکان، حملونقل، بهداشت، درمان، امداد و امنیت برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و مدیریت ایمن حضور زائران بسیج شده است.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در نشست خبری خود با بیان این که بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته میان سران قوا و مقامات مسوول، برنامههای ویژه استقبال از زائران و میهمانان از سراسر جهان اسلام در استان تهران آغاز میشود،گفت: مقرر شد که برنامهها از روز شنبه در تهران کلید بخورد طبق برنامهریزی صورت گرفته، روزهای شنبه و یکشنبه، تهران میزبان زائران و عزیزان از کشورهای اسلامی از اقصی نقاط جهان خواهد بود.
استاندار تهران افزود: بر اساس این مصوبات، محل میزبانی از این عزیزان و زائران ، سرای امام خمینی (ره) تعیین شده است. اولین گروه از زائران و میهمانان از سراسر جهان اسلام، از ساعت ۶ صبح روز شنبه وارد این مراسم خواهند شد.
معتمدیان ادامه داد: مقامات مسئول در این جلسه تأکید کردند که تمامی هماهنگیهای امنیتی و لجستیکی جهت تسهیل حضور زائران از استانهای مختلف و کشورهای اسلامی در جریان است تا این مراسم با شکوه و به بهترین نحو ممکن برگزار شود.
استاندار تهران با تأکید بر لزوم هماهنگی همهجانبه برای میزبانی شایسته از زائران، از برنامهریزی دقیق برای مدیریت سفر از مبدأ تا مقصد و همچنین بسیج امکانات بهداشتی، درمانی و امدادی برای مقابله با چالشهای احتمالی ناشی از گرمای هوا خبر داد.
معتمدیان در تشریح جزئیات تمهیدات ستادهای استانی و ملی اظهار داشت: با تأکیدات رئیسجمهور و برنامهریزیهای صورت گرفته در سطح دولت، تمامی مدیران ارشد کشور برای تسهیل سفر زائران بسیج شدهاند. هدف اصلی ما مدیریت دوطرفه سفر، از زمان آغاز حرکت از استانهای مبدأ تا حضور در تهران و در نهایت بازگشت ایمن زائران به موطن خود است که این فرآیند تا روز دوشنبه پس از مراسم بهطور کامل رصد خواهد شد.
استاندار تهران با اشاره به اهمیت پیشگیری از گرمازدگی و مدیریت مسائل بهداشتی گفت: با مشارکت فعال دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، هماهنگیهای عملیاتی بسیار مطلوبی صورت گرفته است. همچنین با استفاده از ظرفیتهای بهداری نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، هلالاحمر و بخش خصوصی، خدمات درمانی بهصورت متمرکز برنامهریزی شده است.
معتمدیان افزود: لایهبندیهای خدماتی بهگونهای انجام شده که بیمارستانهای صحرایی در فواصل زمانی کم مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امدادرسانی در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی سازمانهای امدادی استان تهران اشاره کرد و گفت: دستگاههای امدادی استان از جمله هلالاحمر، اورژانس و آتشنشانی با تکیه بر تجربیات سالهای گذشته، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. سناریوهای متعددی برای شرایط حضور حداکثری مردم و مدیریت ترافیک تدوین شده و صدها دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس برای خدمات درمانی و امدادی پیشبینی و آمادهسازی شدهاند.
استاندار تهران با تأکید بر نقش رسانهها در ارتقای سطح آگاهی عمومی، اظهار داشت: آموزشهای پیشگیرانه در خصوص مقابله با گرمازدگی از طریق صداوسیما آغاز شده و امیدواریم با مشارکت رسانهها، توصیههای ضروری به درستی به زائران منتقل شود تا شاهد کمترین میزان آسیبدیدگی باشیم.
وی با اشاره به تشکیل کمیتههای ملی ساماندهی حملونقل به ریاست وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: هماهنگیهای لازم برای تأمین ناوگان و مدیریت مطلوب حملونقل در سطوح ملی و استانی انجام شده است تا دغدغهای برای جابهجایی زائران وجود نداشته باشد.
استاندار تهران با اشاره به برنامهریزیهای جامع و دوطرفه در سطح دولت و ستادهای ملی، تأکید کرد که تمامی تدابیر لازم از جمله استقرار بیمارستانهای صحرایی، تجهیز ناوگان امدادی و مدیریت هوشمند حملونقل برای تضمین سلامت و آرامش زائران در ایام میزبانی فراهم شده است.
معتمدیان در تشریح جزئیات عملیاتیِ آمادگی استان تهران برای میزبانی از زائران، اظهار داشت: با توجه به اولویتهای تعیین شده توسط رئیسجمهور و هماهنگی مدیران ارشد کشور، برنامهریزیها در قالب کمیتههای استانی و ستادهای مختلف بهگونهای انجام شده است که مدیریت سفر، از مبدأ تا مقصد و بهصورت دوطرفه صورت گیرد. هدف ما این است که فرآیند بازگشت زائران نیز بههمان کیفیت و سلامت آغاز شده باشد و این برنامهریزیها تا روز دوشنبه بهطور مستمر ادامه خواهد داشت.
استاندار تهران با اشاره به حساسیت شرایط جوی و بحث گرمازدگی، گفت: در حوزه بهداشت و درمان، همکاری نزدیکی میان اساتید و متخصصان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران صورت گرفته است. وی افزود: «ما با بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مختلف از جمله بهداری نیروهای مسلح، دانشگاههای سپاه، ارتش جمهوری اسلامی، شبکه هلالاحمر و همچنین بخش خصوصی، یک برنامهریزی متمرکز برای ارائه خدمات درمانی انجام دادهایم.»
معتمدیان با تأکید بر آمادگی برای مواجهه با هرگونه شرایط پیشبینی نشده، تصریح کرد: «ما در لایههای مختلف، عملیات لکهگذاری و جانمایی را انجام داده و استقرار بیمارستانهای صحرایی را آغاز کردهایم تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات درمانی در کمترین فاصله زمانی و با بالاترین کیفیت ارائه شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی دستگاههای امدادی اشاره کرد و گفت: استان تهران از برخورداری سازمانهای توانمندی نظیر هلالاحمر، اورژانس و آتشنشانی که از تجربیات ارزشمند سالهای گذشته بهره میبرند، برخوردار است.
وی افزود: نیروهای واکنش سریع ما از نظر تجهیزات و نیروی انسانی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. در حال حاضر صدها دستگاه آمبولانس و اتوبوسهای مجهز به تجهیزات بهداشتی و درمانی برای امدادرسانی سریع در دسترس هستند.
استاندار تهران همچنین با اشاره به مدیریت ترافیک و حضور حداکثری جمعیت، تأکید کرد: سناریوهای مختلفی برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد در سطح استان و شهر تهران تدوین شده است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
معتمدیان با تأکید بر اهمیت آموزشهای پیشگیرانه، از نقش صداوسیما و رسانهها در انتقال توصیههای بهداشتی برای مقابله با گرمازدگی و بیماریهای احتمالی قدردانی کرد و گفت: اگر توصیههای ساده اما حیاتی به درستی منتقل شود، میتوانیم از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به مدیریت حوزه حملونقل، افزود: یکی از کمیتههای فعال در سطح ملی با هدف ساماندهی حملونقل، به ریاست جناب وزیر راه و شهرسازی فعالیت میکند تا جابهجایی زائران با بالاترین سطح نظم و استاندارد انجام پذیرد.
معتمدیان گفت: مسئولان اجرایی استان تهران در راستای مدیریت جمعیت زائران و تسهیل تردد آنها، برنامههای جامع و هماهنگیهای گستردهای را میان شهرداری تهران، فرماندهیهای نواحی سپاه پاسداران، استانداری و سایر نهادهای خدماتی برای اسکان زائران از استانهای مختلف کشور آغاز کردهاند.
وی افزود: در راستای مدیریت هوشمند جمعیت زائران، جلسات هماهنگی ویژهای میان شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران، فرماندهان نواحی سپاه و فرمانداران شهرستانهای استان برگزار شده است تا ضمن ایجاد هماهنگی کامل، جمعیت زائران به صورت مدیریتشده در مناطق مختلف شهر (مرکزی، جنوبی و شمالی) توزیع شوند.
تجهیز بیش از ۵ هزار مدرسه و ۷۰۰ مسجد برای میزبانی از زائران
وی ادامه داد: در راستای مدیریت جمعیت زائران و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، برنامهریزیهای گستردهای جهت مدیریت اسکان و تسهیل تردد زائران از استانهای مختلف در سطح شهر تهران و حومه آغاز شده است.
معتمدیان ادامه داد: در نشست بررسی آمادگیهای اسکان، بر لزوم ایجاد هماهنگی میان شهرداریهای مناطق بیستودوگانه، فرماندهان نواحی سپاه پاسداران و فرمانداران محترم شهرستانهای استان تهران تأکید شد. هدف از این هماهنگی، مدیریت جمعیت زائران به صورت سیستمی و تقسیم ظرفیتها میان مناطق مرکزی، جنوبی و سایر نواحی شهر است تا از تمرکز بیش از حد جمعیت در نقاط خاص جلوگیری شود.
استاندار تصریح کرد: در این راستا، با توجه به ظرفیتهای موجود، زیرساختهای اسکان از طریق همکاری با استانهای مختلف و نهادهای زیربنایی تأمین شده است. در حال حاضر بیش از ۵ هزار مدرسه در سطح استان تهران جهت بهرهبرداری در طرح اسکان آماده شدهاند. بخشی از این مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران تجهیز شده و بخش دیگری از طریق همکاری شهرداری، سپاه پاسداران و سایر نهادهای مردمی آماده میزبانی از زائران شده است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی در طرح اسکان، استفاده از ظرفیت مساجد شهر و استان است. طی اقدامات انجام شده، ۷۰۰ مسجد در شهر تهران به عنوان پایتختهای اسکان شناسایی و تجهیز شدهاند. این مساجد مجهز به زیرساختهای ضروری از جمله ژنراتورهای برق، پنلهای خورشیدی، مخازن آب و امکانات رفاهی لازم برای اسکان هستند. پیشبینی میشود با این تجهیزات، ظرفیت اسکان در مساجد به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر ارتقا یابد.
به گفته وی، علاوه بر مدارس و مساجد، ورزشگاههای بزرگ شهر تهران از جمله ورزشگاه آزادی و سایر استادیومهای فعال، در کنار تعداد قابل توجهی از سالنهای ورزشی، در اختیار کمیته اسکان قرار گرفتهاند تا از ظرفیتهای فیزیکی شهر به نحو بهینه جهت میزبانی از مهمانان استفاده شود.
معتمدیان تاکید کرد: لیست پشتیبانی و ظرفیتهای اسکان در اختیار استانها قرار گیرد تا امکان انتقال گروهی و سازمانیافته زائران به مناطق مختلف اسکان فراهم شده و فرآیند میزبانی با بالاترین کیفیت ممکن انجام پذیرد.