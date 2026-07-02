۱۰ هزار دانشجوی ارتشی مأمور «امداد و نجات» در مراسم تشییع رهبر انقلاب هستند

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا شیخ از آماده‌سازی همه پادگان‌های ارتش در شهر تهران برای خدمت رسانی خبر داد.

او گفت که همه نانوایی‌ها، آشپزخانه‌ها، سردخانه‌های مواد غذایی و آب، زیرساخت‌های سازمانی و اسکان مردم زیر بار خدمت رفته‌اند.

معاون اجرایی ارتش گفت که یکی از چهار زائرشهر ارتش فعالیتش را آغاز کرده و دستکم ۲ میلیون نفر رامی‌تواند میزبانی کند.

امیر سرتیپ شیخ گفت: ارتش ۲ هزار تخته چادر در مرقد امام نصب کرده که حداقل ۱۰ هزار نفر را در خود جا می‌دهد.

او همچنین از حضور ۱۰ هزار دانشجوی ارتش در مراسم تشییع برای امداد و نجات خبر داد و گفت که این ۱۰ هزار دانشجو مأموریت خاص پیدا کرده‌اند تا در سطح شهر به کمک مردم بروند.

معاون اجرایی ارتش گفت: ارتش دو بیمارستان بزرگ صحرایی در مصلی تهران و پارکینگ بیهقی بر پا کرده و برای هر پادگان هم یک کمپ بهداشت و درمان برای امداد و نجات پیش بینی شده است.

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