سرلشکر عبدالهی در پیامی:
نیروهای مسلح آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستند
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با صدور پیامی ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در آیینهای وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد که نیروهای مسلح با آمادگی کامل از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور صیانت خواهند کرد و به هرگونه تهدید یا تجاوز، پاسخی سخت و پشیمانکننده خواهند داد.
به گزارش ایلنا، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی نوشت:
شهادت مظلومانه یگانه دوران، قائد اعظم امت اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی خامنهای(اعلیالله مقامه)، در آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز جنایتکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، هر چند ضایعهای جانکاه و اندوهی دردناک برای امت اسلامی و آزادگان جهان است، اما خون پاکش، درخت تنومند عزت و استقلال ایران را آبیاری و استوارتر از پیش خواهد کرد.
سرلشکر عبداللهی افزود: آن رهبر فرزانه و دوراندیش، با توکل بر خدا و اعتماد به نیروهای مؤمن و انقلابی، توانست قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را به اوج برساند. توسعه قدرت موشکی و پهپادی، پیشرفتهای علمی راهبردی، تحکیم امنیت ملی و روحیه «ما میتوانیم»، از جمله افتخاراتی است که ایشان به یادگار نهادند. این اقتدار چنان بود که دشمنان، با وجود برترین تجهیزات و تسلیحات نظامی و ترکیبی، همواره هزینه سنگین تعرض را در جنگهای دوم و سوم مشاهده کرده و طعم حقارت را چشیدند. بیتردید، این اندیشه تاریخساز در تقویت جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه، فصل درخشانی در تاریخ اسلام رقم زده است.
وی اضافه کرد: قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا و ستادکل نیروهای مسلح ضمن تعظیم به مقام شامخ پیشوای مجاهد شهید خامنهای عزیز(قدس سره)، از اقشار و آحاد مختلف مردم مبعوث شده بویژه نسل جوان و آینده ساز کشور دعوت میکند با حضور پرشور، حماسی و بی نظیر در آیینهای وداع، تشییع و خاکسپاری آن عزیز و اعضای شهید خانواده معظم له، جلوهای ماندگار از وحدت و اتحاد مقدس ایرانی به نمایش بگذارند و بار دیگر عشق و دلدادگی خود به ولایت را در تاریخ ثبت کنند و به روح منور آن امام بزرگوار اعلام کنند به برکت خون پاک شما، ملت ما به قله ای که شما رهنمون داده بودید، بسیار نزدیک است.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ادامه داد: بزرگترین ادای دین به آن گوهر بیهمتا و رهبر شهید مقتدر، استمرار راه نورانی اوست؛ که حراست از دستاوردهای انقلاب، تقویت اقتدار دفاعی، حفظ وحدت و منافع ملی، شتاب در پیشرفت علمی، تحقق عدالت و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی در اولویت آن مورد تأکید است.
سرلشکر عبداللهی همچنین افزود: در این روزهای عظیم و درسآموز، که تجلیگاه اراده ایرانیان در خونخواهی زعیم شهید است، به دشمنان ایران قوی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و همدستان منطقهای و فرامنطقهای آنان، هشدار میدهیم از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کنند و به واکنشهای سخت و پشیمانکننده فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح، به هر تهدید و تجاوزی در پهنه کشور عزیزمان بیندیشند.
وی در پایان گفت: اینجانب همراه تمامی فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح کشور، ضمن تجدید عهد با امام کبیر و امام شهید انقلاب و شهدای گرانقدر دفاع از وطن، آمادگی کامل خود را برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران اسلامی اعلام کرده و بر تبعیت محض از رهنمودهای خلف صالح آن حضرت، مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی)، تأکید میورزیم.