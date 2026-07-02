به گزارش ایلنا، امیر سرهنگ محمد اکرمی نیا با اشاره به تمهیداتی که برای بدرقه رهبر شهید انقلاب در نظر گرفته شده است بیان کرد: اِن شاالله یک حماسه بزرگ دیگری رقم خواهد خورد و ملت عزیز ایران با یک شور و حماسه بزرگ، برگ زرین دیگری بر تاریخ معاصر خود اضافه می کنند. شواهد نشان می دهد یک رویدادی به اندازه تاریخ و تمدن ایران رقم خواهد خورد.

وی در ادامه با بیان اینکه ارتش به عنوان یک نهاد مردمی در کنار مردم بوده است اظهار کرد: همواره ما در کنار نهادهای مردمی و دولتی بودیم. در این رویداد بزرگ که مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران است از قبل در جلسات ستاد حضور و همراهی مؤثر داشتیم. ما برنامه های خود را در سه دسته کلی اجرا خواهیم کرد. بخش اول مربوط به ماموریت ذاتی ارتش است که بحث تأمین امنیت مرزها به شمار می رود.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه یگان های خود را در مناطق مرزی تقویت کردیم تصریح کرد: مراقبت هوایی برای حفاظت و صیانت از حریم هوایی کشور توسط نیروی هوایی ارتش و پدافند ارتش در این روزها تقویت شده است. بخش دوم مربوط به ارائه خدمات است که در تعامل و همکاری با شهرداری ها در شهرهای تهران، قم و مشهد ارائه خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش سوم تشریفات و انتظامات است افزود: ما از کشورهای زیادی مهمان خارجی داریم. مسئولان خارجی عالی رتبه ای در این مراسم باشکوه شرکت خواهند کرد. حتما باید مراسم تشریفات برگزار شود. در این حوزه هم دژبان ارتش در این حوزه فعالیت دارد.

سخنگوی ارتش با تاکید بر اینکه تأمین امنیت مرزها و مراقبت هوایی تقویت شده است گفت: پدافند ما ترافیک هوایی کشور را باید کنترل کند چراکه تردد هوایی بیشتر می شود. در تأمین امنیت مشکلی نداریم. ما در کمال امنیت و آرامش این مراسم را برگزار خواهیم کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یگان های مختلف ارتش برای ارائه خدمات در آماده باش قرار گرفتند گفت: کادر درمان ما در آماده باش است. بیمارستان ها و مراکز درمانی ارتش در تهران در آماده باش است. دو بیمارستان سیار نیز ارائه خدمات خواهند کرد. هر کدام از ابن بیمارستان ها سیار بالغ بر ۱۰۰ تختخواب دارد. در مسیرهای پرتردد نیز پیش بینی مراکز درمانی سیار صورت گرفته است. یگان های بالگردی ما ارائه خدمات خواهند داشت.

سخنگوی ارتش در ادامه با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان ارتش برای ارائه خدمات آموزش دیده اند افزود: در روزهای برگزاری مراسم خدمات امداد و نجات ارائه خواهد شد. در خصوص خدمات پذیرایی نیز بالغ بر ۲۰ پادگان ارتش در تهران و اطراف تهران در آماده باش هستند. آشپزخانه ها و نانوایی های این پادگان ها در آماده باش هستند. برخی از نانوایی ها سیار هم در سطح زائرشهرها پیش بینی کردیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه زائرشهرهای متعددی پیش بینی شده است گفت: ۴ زائر شهر بزرگ و مهم را ارتش بر عهده گرفته است. یکی از بزرگ ترین زائرشهرها که نزدیک به مصلی است در نزدیکی ستاد ارتش پیش بینی شده است. بالغ بر ۱۱ هکتار زمین را در بر می گیرد. از میدان سبلان تا چهار راه شهید قدوسی را در بر می گیرد.

سخنگوی ارتش با تاکید بر اینکه حضور عمومی در زائر شهرها آزاد بوده و نیاز به ثبت نام ندارد گفت: هر کسی که نیاز داشته باشد، تا زمانی که ظرفیت تکمیل شود، می تواند از خدمات زائرشهرها استفاده کند. خدمات ارتباطی، بهداشتی، درمانی، پذیرایی و فرهنگی در این زائرشهرها از جمله زائرشهر ارتش جنب میدان سبلان ارائه خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن در این تهاجم ناجوانمردانه به دنبال جدایی مردم از نظام بود گفت: برگزاری این مراسم و نمایش قدرت نرم مردم یک حماسه تاریخی، تمدنی و ماندگار به وقوع خواهد پیوست و حتما به اعتلای موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل و ارتقای قدرت کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود. مردم ما چهار ماه در خیابان حضور داشتند و این مراسم موج جدیدی از این حماسه خواهد بود. مردم قدرت خود را به رخ دنیا خواهند کشید.

امیر اکرمی نیا با تاکید بر باز آفرینی قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در طول این مدت گفت: از روز اول آتش بس و آغاز مذاکرات سیاسی اعلام کردیم به هیچ وجه اعتماد نداریم. ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران خودمان را همچنان در حالت جنگ می دانیم. ما یک لحظه را برای ارتقای توان دفاعی خود از دست ندادیم چه در بعد تأمین تجهیزات و چه در حوزه آموزش ها. ارتقای توان رزم آرا هر لحظه مورد توجه بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ گاه به دشمن اعتماد نداریم افزود: ارتش به وظایف خود عمل کرده و گوش به فرمان است. دست ما بر روی ماشه، چشم ما به روی دشمن و گوش ما به فرمان فرمانده معظم کل قوا است. هر لحظه اراده کنند وارد جنگ با دشمنان خواهیم شد. مذاکرات کار مسئولان سیاسی است. آنان وظایف خود را دنبال می کنند.

امیر اکرمی نیا در ادامه با تاکید بر اینکه مذاکره جنگ در سنگری دیگر است گفت: ما هم در حوزه نظامی و در میدان وظایف خود را دنبال می کنیم. این دو باهم تضادی ندارد بلکه به دنبال هم هستند.

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