سردار ابنالرضا:
برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه، استوار ایستاد، همه میآییم
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد: برای بدرقه مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گرهکردهاش، پیام مقاومت، عزت و تسلیمناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت، همه میآییم.
به گزارش ایلنا،سردار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه، استوار ایستاد؛ مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گرهکردهاش، پیام مقاومت، عزت و تسلیمناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت؛ همه میآییم.»