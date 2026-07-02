به گزارش ایلنا،سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه، استوار ایستاد؛ مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گره‌کرده‌اش، پیام مقاومت، عزت و تسلیم‌ناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت؛ همه می‌آییم.»

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