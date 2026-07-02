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سپاه:

تیم ۵ نفره گروهک منحله دمکرات به صورت کامل متلاشی شد

تیم ۵ نفره گروهک منحله دمکرات به صورت کامل متلاشی شد
کد خبر : 1807596
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قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با آتش رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر، تیم پنج نفره گروهک منحله دمکرات در کمین رزمندگان این قرارگاه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«در پی ورود یک تیم از گروهک منحله دمکرات به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در استان آذربایجان غربی و پشتیبانی آتش رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر صورت گرفت، این تیم پنج نفره بطور کامل منهدم شد و اجساد آنان به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.»

 

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