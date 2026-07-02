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قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص):

هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه می‌شود

هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه می‌شود
کد خبر : 1807580
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قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با اشاره به اینکه تنگه هرمز میدان بازی آمریکای متجاوز نیست، تأکید کرد: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع و سریع نیروهای مسلح مواجه می‌شود.

به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) روز پنجشنبه در پیامی اعلام کرد:

تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین کرده است، اقدام کنند.

هرگونه عدم تمکین و خروج از مسیر تعیین‌شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، با پاسخ بی‌درنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده و امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت.

همچنین، مسئولیت هرگونه تلاش برای دخالت در امور امنیتی یا هرگونه اقدام مخل در تنگه هرمز توسط آمریکا، تهدیدی علیه حاکمیت ملی ایران تلقی می‌شود و با واکنش سریع و قاطع روبه‌رو خواهد شد.

استمرار حضور جنگنده‌های آمریکا، اعم از با سرنشین و بدون سرنشین، بر فراز تنگه هرمز، موجبات ناامنی این آبراه شده و امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت.

ایران در صیانت از حق حاکمیت خود در تنگه هرمز، از هیچ اقدامی برای درهم‌ کوبیدن هرگونه تعدی و تجاوز توسط ارتش آمریکا و حامیان آن، دریغ نخواهد کرد.

 

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