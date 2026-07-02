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در پیامی مطرح شد؛

تسلیت دوباره احمدی‌نژاد به مناسبت شهادت رهبر انقلاب

تسلیت دوباره احمدی‌نژاد به مناسبت شهادت رهبر انقلاب
کد خبر : 1807577
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در آستانه مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر معظم انقلاب، رئیس دولت‌های نهم و دهم با صدور پیامی یک بار دیگر فقدان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه برگزاری مراسم تشییع، یک بار دیگر شهادت مقام معظم رهبری فقید انقلاب را به رهبری معظم انقلاب و عموم مردم عزیز تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند منان سربلندی و بهروزی ملت ایران را مسالت دارم.

خادم کوچک ملت ایران

محمود احمدی‌نژاد

۱۱ تیرماه ۱۴۰۵

 

انتهای پیام/
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