در پیامی مطرح شد؛
تسلیت دوباره احمدینژاد به مناسبت شهادت رهبر انقلاب
در آستانه مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر معظم انقلاب، رئیس دولتهای نهم و دهم با صدور پیامی یک بار دیگر فقدان آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه برگزاری مراسم تشییع، یک بار دیگر شهادت مقام معظم رهبری فقید انقلاب را به رهبری معظم انقلاب و عموم مردم عزیز تسلیت عرض مینمایم.
از خداوند منان سربلندی و بهروزی ملت ایران را مسالت دارم.
خادم کوچک ملت ایران
محمود احمدینژاد
۱۱ تیرماه ۱۴۰۵