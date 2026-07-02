به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه برگزاری مراسم تشییع، یک بار دیگر شهادت مقام معظم رهبری فقید انقلاب را به رهبری معظم انقلاب و عموم مردم عزیز تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند منان سربلندی و بهروزی ملت ایران را مسالت دارم.

خادم کوچک ملت ایران

محمود احمدی‌نژاد

۱۱ تیرماه ۱۴۰۵

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