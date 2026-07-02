از سوی عارف:
تعطیلی سهشنبه ۱۶ تیر ابلاغ شد
معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص تعطیلی سهشنبه ۱۶ تیر را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه دیروز ۱۰ تیرماه هیأت وزیران در خصوص اضافه شدن تعطیلی سهشنبه ۱۶ تیر ماه به تعطیلات هفته آینده را به وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
بر این اساس علاوه بر روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه که در تهران و دوشنبه ۱۵ تیرماه در سراسر کشور و سهشنبه ۱۶ تیرماه در استان قم تعطیل است، در روز سهشنبه ۱۶ تیر ماه استان تهران نیز تعطیل خواهد بود.