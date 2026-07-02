به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه دیروز ۱۰ تیرماه هیأت وزیران در خصوص اضافه شدن تعطیلی سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه به تعطیلات هفته آینده را به وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

بر این اساس علاوه بر روزهای شنبه و یک‌شنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه که در تهران و دوشنبه ۱۵ تیرماه در سراسر کشور و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در استان قم تعطیل است، در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه استان تهران نیز تعطیل خواهد بود.

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