بیانیه وزارت دفاع در دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهادت مظلومانه و قهرمانانه سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، در جریان حملات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی به میهن اسلامی مان دل‌های مؤمنان و محبان ایشان را در ایران و اقصی نقاط جهان غرق در آتش مصیبت و اندوه کرد.

دشمنان ملت ایران در توهماتشان تصور می کردند فقدان ایشان موجب خلل در مسیر درخشان انقلاب اسلامی خواهد شد ولی به چشم خود دیدند میراث مقتدای بزرگ ملت ایران ، اعتماد به مردم و سپردن امور به آنان و رشد و پیشرفت دادن ملت خود بود.

حضور گسترده در مراسم تشییع قائد عظیم امت، بار دیگر به جهانیان درستی تدابیر راهبردی معظم له را ثابت خواهد کرد که رمز پیروزی، تکیه بر ملت خود است همان مردمی که به فرموده رهبر شهیدشان مبعوث گشته و به قله اقتدار و عزت رسیده است.

نقش محوری و کم‌نظیر معظّم‌له در دفع تهدیدات و خطرات از نظام و میهن اسلامی مان در کنار ارتقای بازدارندگی و ساخت و تولید قدرت دفاعی بومی بر هیچ کس پوشیده نیست و رهنمودها و تدابیر حکیمانه و خردمندانه ایشان، اقتدار دفاعی کشور را به اوج رساند و نتیجه آن را در جنگ رمضان شاهد و ناظر بودیم.

حضور حداکثری ملت غیور و بصیر ایران اسلامی در تشییع قائد شهید امت، تداوم و ثمره اعتقاد و اعتماد متقابل ایشان به ملت بزرگ ایران است که بی‌تردید به خلق حماسه‌ای ماندگار، عاطفی و در عین حال منطقی در پیوند یک ملت با رهبر خود خواهد انجامید. این حضور باشکوه، تجدید پیمان و بیعتی در تراز امت اسلامی و آزادگان جهان و نمادی از پایداری یک امت در برابر توطئه‌های شوم دشمنان خواهد بود و بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی نظام، یعنی پشتوانه مردمی آن را به رخ جهانیان خواهد کشید و فصلی نو از وحدت، اقتدار، امنیت، امید و پیشرفت را در ایران اسلامی رقم خواهد زد.

وزارت دفاع ضمن دعوت از تمامی اقشار مردم شریف ایران، به ویژه کارکنان و خانواده های محترم نیروهای مسلح جهت حضور هرچه با شکوه تر در مراسم تشییع پیکر مطهر فرمانده معظم کل قوا و رهبر فرزانه انقلاب، اعلام می دارد با بسیج تمامی امکانات پشتیبانی و خدماتی خود، تمام توان و مساعی خویش را برای خدمت‌رسانی شایسته ملت بزرگ ایران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مهم به کار خواهد گرفت و در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این اسطوره مجاهدت، بار دیگر با آرمان‌های بلند امامین انقلاب و جانشین برحق ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(دامت برکاته) تجدید بیعت کرده و بر ادامه راه پرافتخار انقلاب اسلامی تآکید می نماید.