به گزارش ایلنا، مهرانگیز با بیان این که با حکم دادگاه عسلویه ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال حفظ شد، گفت: این پرونده مربوط به اختلاف قراردادی میان یک شرکت خصوصی و مجتمع گاز در عسلویه بوده است،با حکم دادگاه عسلویه ۸۴ میلیون یورو از حقوق مجتمع گاز حفظ شد و این مبلغ در بیت‌المال باقی ماند.

مهرانگیز گفت: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این پرونده نیز با بررسی دقیق حقوقی، مانع از تضییع حقوق بیت‌المال شدیم.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با جدیت از حقوق عمومی، اموال دولتی و بیت‌المال صیانت می‌کند و در عین حال، رسیدگی‌ها بر اساس قانون، مستندات پرونده و اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

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