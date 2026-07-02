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با حکم دادگاه عسلویه از تضییع ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال جلوگیری شد

با حکم دادگاه عسلویه از تضییع ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال جلوگیری شد
کد خبر : 1807525
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رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با حکم دادگاه عسلویه ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال حفظ شد.

به گزارش ایلنا، مهرانگیز با بیان این که با حکم دادگاه عسلویه  ۸۴ میلیون یورو از حقوق بیت‌المال حفظ شد، گفت: این پرونده مربوط به اختلاف قراردادی میان یک شرکت خصوصی و مجتمع گاز در عسلویه بوده است،با حکم دادگاه عسلویه  ۸۴ میلیون یورو از حقوق مجتمع گاز حفظ شد و این مبلغ در بیت‌المال باقی ماند.

مهرانگیز گفت: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این پرونده نیز با بررسی دقیق حقوقی، مانع از تضییع حقوق بیت‌المال شدیم.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با جدیت از حقوق عمومی، اموال دولتی و بیت‌المال صیانت می‌کند و در عین حال، رسیدگی‌ها بر اساس قانون، مستندات پرونده و اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

 

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