آیتالله سعیدی:
تشییع پیکر رهبر شهید رفراندوم دوباره برای نظام اسلامی است
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و دیگر شهدا، در حقیقت رفراندومی دوباره برای نظام اسلامی، ولایت و مقاومت در برابر استکبار جهانی خواهد بود
به گزارش ایلنا، آیتالله سید محمد سعیدی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم در سخنانی با تسلیت شهادت رهبر شهید، فرماندهان نظامی و انتظامی، دانشمندان، کودکان مظلوم و دیگر شهدای جنایات اخیر، اظهار کرد: شهادت این عزیزان را به ملت ایران، خانوادههای معظم شهدا و امت اسلامی تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات مسئلت دارم.
وی با اشاره به جایگاه شهدا در قرآن کریم افزود: خداوند متعال در آیه ۱۶۹ سوره مبارکه آلعمران میفرماید «گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدهاند مردهاند، بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند». این حیات، حیات برزخی و آمیخته با نعمتهای الهی است که درک حقیقت آن برای انسان محدود به عالم ماده ممکن نیست.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: همچنین در آیه ۱۵۴ سوره مبارکه بقره تأکید شده است که درباره شهیدان نگویید مردهاند، بلکه آنان زندهاند، اما شما حقیقت این حیات را درک نمیکنید؛ این آیات در واقع نگاه و ادب مؤمنان در قضاوت و سخن گفتن درباره شهدا را تبیین میکند.
وی با بیان اینکه دشمنان از حقیقت ولایت و پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی هراس دارند، تصریح کرد: آنان برای ضربه زدن به این پیوند، رهبر بزرگ، فرماندهان نظامی، مسئولان، دانشمندان و حتی کودکان مظلوم را هدف قرار دادند و تلاش کردند با ایجاد رعب و ناامیدی، مردم را از نظام جدا کنند.
سعیدی خاطرنشان کرد: با این حال ملت ایران با بصیرت و حضور پرشور خود بار دیگر نقشه دشمنان را ناکام گذاشتند و نشان دادند که در برابر تهدید، ترور و جنایت عقبنشینی نخواهند کرد.
وی عملیات دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را نشانه اقتدار کشور دانست و گفت: پاسخ قاطع جمهوری اسلامی دشمنان را دچار سردرگمی و استیصال کرده و رفتارها و مواضع آنان نشاندهنده شکست در برابر اراده ملت ایران است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به مراسم تشییع شهدا تأکید کرد: این مراسم صرفاً یک تشییع معمولی نیست، بلکه جلوهای از تجدید بیعت ملت ایران با ولایت، انقلاب اسلامی و آرمانهای مقاومت است و هر قدم مردم در این مسیر رأیی دوباره به نظام اسلامی محسوب میشود.
وی با اشاره به فرهنگ عاشورا گفت: ملت ایران با الهام از مکتب امام حسین(ع) و در پرتو محبت اهلبیت(ع)، راه شهدا را ادامه خواهند داد و تا تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی جبهه حق در برابر مستکبران ایستادگی خواهند کرد.