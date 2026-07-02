نماینده ولی فقیه در سپاه شهادت سردار اکبرزاده را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، پیام حجت اسلام عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت دریادار دوم پاسدار محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی



خانواده محترم و معزز شهید والامقام، دریادار دوم پاسدار دکتر محمد اکبرزاده



سلام علیکم



بی‌گمان، وداع با خاکیان و پیوستن به جمع افلاکیان برای هر انسانِ در مسیرِ «الی‌الله»، مرتبه‌ای از عروج و تقرب به حق‌تعالی است. اگرچه این فراق برای بازماندگان و نزدیکان جانکاه است، اما در مقایسه با مصائب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تسلی‌بخش قلوب داغدار خواهد بود.



شهادت مجاهد پرتلاشِ عرصه جهاد تبیین، دریادار دوم پاسدار برادر محمد اکبرزاده، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. آن بزرگوار، انسانی وارسته، متواضع، پاک‌نهاد و پاسدار حریم ولایت بود که بنا بر گزارش‌های واصله، در جریان فتنه اخیر و در پی جنایات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، با حضور آگاهانه و مستمر در میادین و تجمعات شبانه در اکثر شهرهای ایران، به جهاد تبیین پرداخت. او که با دلی آکنده از عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برمی‌داشت، سرانجام شهد شیرین شهادت را نوشید و به یاران و همرزمان شهیدش پیوست. بی‌شک، یاد و خاطره رشادت‌ها و دلاوری‌های آن مجاهد فی‌سبیل‌الله همواره در دل‌های امت اسلامی جاودانه خواهد ماند.



اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت به همسر مکرمه، فرزندان گرامی، منسوبین و هم‌سنگران داغدار آن شهید سعید، به‌ویژه در نیروی دریایی و سپاه کربلای استان مازندران، از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد سرافراز، همجواری با اولیاءالله و علو درجات معنوی، و برای تمامی بازماندگان و سوگواران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.»

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