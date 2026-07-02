حاجی بابایی:
وحدت ملت ایران تمام توطئههای داخلی و خارجی، کمکاریها و دشمنیها را خنثی می کند
نایب رییس مجلس در مراسم یادواره شهدای مجلس ( شهیدان حیدری و شهریاری ) در دشتی یا تاکید بر اینکه وحدت ملت ایران تمام توطئههای داخلی و خارجی، کمکاریها و دشمنیها را خنثی می کند، تصریح کرد: حرکت همه ملت باید در چارچوب رهنمودهای رهبری باشد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که به استان بوشهر سفر کرده است، شامگاه روز گذشته در مراسم گرامیداشت شهیدان (حیدری و شهریاری) از نمایندگان استان بوشهر که در واقعه هفتم تیر به شهادت رسیدند، حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداخت.
نایب رییس مجلس در این مراسم با اشاره به شعار «هیهات منا الذله» در نهضت عاشورا گفت: در بیش از چهار ماه گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره در مواجهه و تقابل با آمریکا بوده است که این تقابل گاهی در میدان نظامی، گاهی در عرصه رسانهای، سایبری و جنگ روانی دنبال میشود و آمریکا با بهرهگیری از اخبار دروغ و عملیات رسانهای به دنبال فشار بر ملت ایران است.
حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه آمریکا در طول سالهای گذشته از هر شیوهای برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده کرده، تاکید کرد: اما مردم ایران در برابر همه این توطئهها ایستادهاند. خداوند متعال در آیه ۶۰ سوره احزاب درباره مرجفون هشدار داده و آنان را افرادی خطرناک معرفی کرده است.
وی در معرفی مرجفان اضافه کرد: این افراد کسانی هستند که با انتشار اخبار دروغ و شایعه به دنبال ایجاد تردید و اضطراب در جامعهاند، بنابراین امروز در رأس این جریان، ترامپ قرار دارد و نمونه آن شایعاتی بود که درباره رهبر انقلاب منتشر کردند.
حاجی بابایی در ادامه بیان کرد: گاهی شرایط به گونهای است که تنها با ایثار و شهادت میتوان مسیر حق را روشن کرد. در واقعه عاشورا نیز امام حسین(ع) برای مقابله با انحراف و فساد چارهای جز ایستادگی و شهادت نداشتند.
نائب رئیس مجلس با اشاره به اینکه دشمنان با مطالعه و برنامهریزی تلاش میکنند مسیر ملتها را منحرف کنند، تاکید کرد: بنابراین اگر جامعه از وجود امام و رهبر محروم باشد، هر اتفاقی ممکن است برای آن رخ دهد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب از «مبعوث شدن مردم» سخن گفتند، تصریح کرد: این مفهوم، نشان میدهد مردم با غیرت و بصیرت خود در سختترین شرایط در میدان حاضر میشوند و از آرمانهایشان عقبنشینی نمیکنند.
حاجیبابایی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از جانفداها خواستهاند مراقب باشند تا مرجفان و شایعهسازان، مردم را دچار چنددستگی نکنند، تاکید کرد: حفظ وحدت و جلوگیری از تنازع، یکی از مهمترین مصادیق تقواست و امروز هیچ عاملی به اندازه وحدت نمیتواند توطئههای داخلی و خارجی، کمکاریها و دشمنیها را خنثی کند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا به دنبال تجزیه ایران و نابودی مؤلفههای قدرت کشور بوده است، بیان کرد: آنان تاریخ و تمدن ملت ایران، اسلام ناب و مردم هوشمند و مؤمن ایران را هدف قرار دادهاند؛ زیرا معتقدند ایران با تکیه بر این ظرفیتها در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت قرار دارد.
وی افزود: امروز در جهان دو جبهه اصلی شکل گرفته است؛ جبهه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت و جبهه آمریکا و حامیان آن. هر زمان آمریکا بخواهد بر ایران فشار وارد کند، به محور مقاومت حمله میکند زیرا میداند ملت ایران نسبت به سرنوشت مقاومت حساس است.
حاجیبابایی با اشاره به نقش مردم در حمایت از رهبری خاطرنشان کرد: مردم در میدان حضور دارند و همه باید در چارچوب رهنمودهای رهبری حرکت کنند.
وی در واکنش به شعار «نه سازش، نه تسلیم؛ نبرد با آمریکا» تصریح کرد: مذاکره اگر به معنای معامله بر سر حقوق ملت باشد، خیانت است. جمهوری اسلامی ایران مطالبه دارد و آمریکا باید همه بندهای مورد تأکید رهبر انقلاب را بپذیرد و به آن متعهد شود چراکه ملت ایران از آرمانها و خون شهدا عبور نخواهد کرد و مسئولان نیز نباید از مطالبات مردم کوتاه بیایند. بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از دشمنیها و تحریمهاست اما بخشی دیگر ناشی از سوءاستفادهها و توطئههای داخلی است که باید با آن مقابله شود از طرفی نیز برخی تلاش میکنند از طریق فشارهای اقتصادی، کشور را وادار به عقبنشینی کنند اما حضور مردم در صحنه مانع تحقق این هدف شده است.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم تاکید کرد: هرگونه عقبنشینی در برابر آمریکا به معنای شکست خواهد بود و تنها راه موفقیت، ایستادگی و مقاومت است.
وی اضافه کرد: آمریکا امروز در شرایطی قرار گرفته که برای تأمین منافع خود ناچار به درخواست و چانهزنی شده است؛ موضوعی که نشاندهنده افول قدرت این کشور در منطقه است.
حاجی بابایی خطاب به مردم تاکید کرد: امروز تبعیت از رهبری به معنای حرکت دقیق در چارچوب منویات ایشان است؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. هرگونه فاصله گرفتن از این مسیر، به معنای فاصله گرفتن از ولایت فقیه خواهد بود.
وی با تأکید براینکه بالاترین درجه تقوا، اطاعت از رهبری است، تصریح کرد: ملت ایران باید با وحدت و انسجام، مسیر پیروزی را دنبال کند از طرفی نیز جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست و همواره خواهان زندگی عزتمندانه برای مردم بوده است اما برای حفظ عزت و حقوق ملت، ایستادگی در برابر زیادهخواهیها ضروری است.
حاجیبابایی با بیان اینکه ایران امروز در زمره قدرتهای بزرگ جهان قرار دارد، گفت: آمریکا باید خواستههای ملت ایران را نه تنها درباره ایران، بلکه درباره مقاومت، لبنان، غزه، کرانه باختری و امت اسلامی به رسمیت بشناسد.
حاجی بابایی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دوران پس از جنگ نیز برنامهریزی کرده و با اقتدار مسیر خود را ادامه خواهد داد.