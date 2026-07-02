به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود نه سنتکام.

او در ادامه تاکید کرد: نشست نظامی در بحرین نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک تأمین می‌شود، نه زیر چتر نظامی آمریکا.

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