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غریب‌آبادی:

هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود، نه سنتکام

هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود، نه سنتکام
کد خبر : 1807473
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معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد که هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود نه سنتکام.

به گزارش ایلنا،  کاظم غریب‌آبادی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود نه سنتکام.

او در ادامه تاکید کرد: نشست نظامی در بحرین نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک تأمین می‌شود، نه زیر چتر نظامی آمریکا.

 

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