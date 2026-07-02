فراکسیون اهل سنت:
مراسم تشییع رهبر شهید تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب است
فراکسیون اهل سنت مجلس ضمن دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: مراسم تشییع رهبر شهید، صرفا بدرقه یک شخصیت سیاسی و مذهبی نیست؛ این مراسم، تجدید میثاق ملت ایران با استقلال، تمامیت ارضی، عزت ملی، آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر تجاوز، ترور و سلطهطلبی است.
به گزارش ایلنا،متن بیانیه فراکسیون نمایندگان اهلسنت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»
ملت شریف و بزرگ ایران؛
امت اسلامی و آزادگان جهان؛
امروز ایران اسلامی در یکی از سنگینترین و سرنوشتسازترین روزهای تاریخ خود، با عالمی مجاهد، رهبری حکیم، شخصیتی تاریخساز و پرچمدار عزت، استقلال و مقاومت وداع میکند.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صرفا بدرقه یک شخصیت سیاسی و مذهبی نیست؛ این مراسم، تجدید میثاق ملت ایران با استقلال، تمامیت ارضی، عزت ملی، آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر تجاوز، ترور و سلطهطلبی است.
در آغاز جنگ رمضان، رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا با تجاوزی آشکار و از پیش طراحیشده، خاک جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دادند. دشمنان گمان میکردند با حمله به مراکز کشور، ترور فرماندهان و مسئولان و به شهادت رساندن رهبر انقلاب، میتوانند اراده ملت ایران را درهم بشکنند، کشور را دچار آشفتگی کنند و میان اقوام و مذاهب ایرانی تفرقه بیندازند اما آنان بار دیگر ملت ایران را نشناختند.
شهادت رهبر انقلاب، اگرچه ضایعهای عظیم و جبرانناپذیر برای ملت ایران و جهان اسلام است، اما راه، اندیشه و آرمانهای ایشان را متوقف نخواهد کرد. خون پاک رهبر شهید و دیگر شهدای این تجاوز، ملت ایران را در دفاع از کشور، انقلاب و استقلال خود استوارتر خواهد ساخت.
فراکسیون نمایندگان اهلسنت مجلس شورای اسلامی، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، ترور رهبر یک کشور مستقل، هدف قرار دادن فرماندهان، مسئولان، نیروهای نظامی و امنیتی و کشتار مردم بیدفاع را به شدیدترین وجه محکوم میکند.
حمله به مدارس، منازل مسکونی و مراکز عمومی و کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان، نقض آشکار حقوق بینالملل و از مصادیق روشن جنایت جنگی است.
فاجعه دردناک حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانشآموزان و معلمان، زخمی عمیق بر قلب ملت ایران و وجدان بشریت وارد ساخت. کودکانی که با کتاب، قلم و آرزوهای پاک خود در کلاس درس حضور داشتند، قربانی جنایتی شدند که هیچ انسان آزادهای نمیتواند در برابر آن سکوت کند.
دانشآموزان شهید مینابی، هیچ سلاحی جز قلم، هیچ سنگری جز مدرسه و هیچ آرزویی جز ساختن آینده ایران نداشتند. نام آنان برای همیشه سند مظلومیت کودکان ایران و گواه ماهیت ضدانسانی متجاوزان خواهد بود.
ما همچنین به ارواح مطهر همه سرداران، فرماندهان، مسئولان، نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی، امنیتی و مرزبانی، امدادگران، کادر درمان و همه زنان و مردان و کودکانی که در این تجاوز به شهادت رسیدند، درود میفرستیم.
آنان از اقوام، مذاهب و مناطق گوناگون ایران بودند؛ اما خون همه آنان برای دفاع از یک حقیقت مشترک بر زمین ریخت: ایران مستقل، متحد، مقتدر و سربلند.
فراکسیون اهلسنت مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام میکند که شهادت رهبر انقلاب، مصیبت یک مذهب، یک جریان سیاسی یا یک بخش از جامعه نیست؛ این داغ، داغ مشترک همه ملت ایران و امت اسلامی است.
رهبر شهید انقلاب در طول دوران مسئولیت خود، همواره بر وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، حرمت مقدسات همه مسلمانان و مقابله با فتنههای قومی و مذهبی تأکید داشتند. دفاع ایشان از مردم مظلوم فلسطین، حمایت از ملتهای تحت ستم و ایستادگی در برابر سلطه طلبی، جایگاه آن رهبر مجاهد را از مرزهای جغرافیایی و مذهبی فراتر برده بود.
در روزهای سخت جنگ رمضان، ملت ایران تصویری باشکوه از وحدت و همدلی به نمایش گذاشت. شیعه و سنی، کرد و فارس، ترک و بلوچ، عرب و ترکمن و لر، دوشادوش یکدیگر در دفاع از ایران ایستادند.
مردم شهرها و مناطق اهلسنتنشین کشور، با حضور گسترده در خیابانها، مساجد، اجتماعات مردمی و آیینهای بزرگداشت شهدا، وفاداری خود را به ایران، استقلال کشور و وحدت ملی نشان دادند.
علمای اهلسنت، ائمه جمعه و جماعات، نخبگان، جوانان، زنان و مردان غیور مناطق مرزی، بار دیگر ثابت کردند که دفاع از ایران، مرز قومی و مذهبی نمیشناسد. اهلسنت ایران، همانگونه که در دفاع مقدس، مبارزه با تروریسم و پاسداری از مرزها شهید دادهاند، امروز نیز عزت، امنیت و تمامیت ارضی ایران را خط قرمز خود میدانند.
دشمن برای تفرقه و تجزیه ایران آمده بود، اما با ملتی متحد روبهرو شد. برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی نقشه کشیده بود، اما برادری مسلمانان ایران را استوارتر دید. رهبر انقلاب را به شهادت رساند، اما نتوانست راه مقاومت، استقلال و عزت ملت ایران را متوقف کند.
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، پارلمانهای کشورهای اسلامی و همه نهادهای حقوق بشری میخواهیم در برابر تجاوز به ایران، ترور رهبر یک کشور و کشتار کودکان و غیرنظامیان سکوت نکنند. سکوت در برابر این جنایتها، به معنای عادیسازی تجاوز، ترور و قانونشکنی در جهان است.
از دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی و قضایی کشور نیز انتظار داریم با تشکیل پروندهای مستند و جامع، آمران، طراحان و عاملان این جنایات را در مراجع بینالمللی تحت تعقیب قرار دهند. خون رهبر شهید، دانشآموزان میناب، فرماندهان و مردم بیدفاع ایران نباید در هیاهوی سیاست جهانی فراموش شود.
فراکسیون نمایندگان اهلسنت مجلس شورای اسلامی اعلام میکند که از همه ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی، مجالس کشورهای اسلامی، علمای جهان اسلام و نهادهای بینالمللی برای تبیین مظلومیت ملت ایران و محکومیت این تجاوز استفاده خواهد کرد.
ما همچنین از همه مردم شریف ایران، بهویژه علما، ائمه جمعه و جماعات، خانوادههای معظم شهدا، معتمدان، جوانان و مردم مؤمن مناطق اهلسنت دعوت میکنیم با حضور گسترده، آرام و باشکوه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، پیام روشن ملت ایران را به جهانیان برسانند:
ایران با ترور رهبرانش بیرهبر نمیشود؛
با شهادت فرزندانش تسلیم نمیشود؛
با فشار و تهدید از هم نمیپاشد؛
و با فتنههای قومی و مذهبی از یکدیگر جدا نخواهد شد.
ملت ایران امروز پیکر رهبر شهید خود را بر دوش میکشد، اما پرچم عزت، استقلال و مقاومتی را که او برافراشت، هرگز بر زمین نخواهد گذاشت.
امروز با چشمانی اشکبار و ارادهای استوار، به آقای شهید ایران میگوییم:
ای رهبر مجاهد و شهید؛ پیکر مطهرت را به خاک میسپاریم، اما راه و آرمانت را هرگز به خاک نخواهیم سپرد.
راه دفاع از ایران، حمایت از مظلومان، حفظ وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز ادامه خواهد یافت.
سلام بر رهبر شهید انقلاب اسلامی؛
سلام بر دانشآموزان و معلمان شهید میناب؛
سلام بر سرداران، مسئولان و مدافعان شهید ایران؛
سلام بر همه زنان، مردان و کودکانی که مظلومانه به شهادت رسیدند؛
و سلام بر ملت بزرگ ایران که در سختترین روزها، وحدت، ایمان و شرافت تاریخی خود را به نمایش گذاشت.
خداوند متعال، روح بلند رهبر شهید و همه شهدای این تجاوز را با پیامبران، صدیقان و صالحان محشور فرماید؛ به مجروحان شفای عاجل، به خانوادههای شهدا صبر و اجر و به ملت ایران امنیت، عزت، وحدت و پیروزی عطا کند.
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»