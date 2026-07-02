اطلاعیه آستان قدس رضوی ویژه مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید

به گزارش ایلنا،متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

《بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسیله آستان قدس رضوی، از تمامی خادمان، خادمیاران، زائران، مجاوران و عموم امت شریف و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضوری حماسی در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، ارادت خویش را به محضر آن مجاهد نستوه و شهید راه حق، که دینی بزرگ بر همه آزادگان جهان، به‌ویژه مردم مؤمن و مقاوم ایران اسلامی دارد، به نمایش گذارند.



خدمتگزاران آستان قدس رضوی نیز خود را مفتخر می‌دانند که در برگزاری آیین‌های بدرقه و تشییع آن خلف صالح امام خمینی (ره)، جلوه ای دیگر از خدمت را به منصهٔ ظهور رسانند و ضمن حضور پرشور در این ویژه‌برنامه‌ها، زمینهٔ ارائهٔ خدمات گوناگون به شرکت‌کنندگان گرامی، به‌ویژه زائران و مجاوران حریم قدسی حضرت رضا (علیه‌السلام) را فراهم آورند. هرچند یقین داریم عموم مجاوران و ارادتمندان علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) نیز در این میدان با تمام توان خدمتگزار خواهند بود. همچنین، با عنایت به حساسیت‌های مرتبط با حرم مطهر رضوی، از عموم مردم عزیز درخواست می‌شود که جزئیات برنامه‌ها، خدمات و اطلاعات مربوط به این بارگاه ملکوتی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی آستان قدس رضوی پیگیری نمایند.

در خصوص موضوع محل تدفین پیکر قائد شهیدمان، آستان قدس رضوی تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده که پس از تصمیم گیری نهایی توسط بیت شریف ایشان، جزئیات آن به استحضار ملت عزیزمان خواهد رسید.

در خصوص سایر موضوعات مرتبط، همچون سازوکار خدمت‌رسانی اماکن متبرکه و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر در روزهای قبل و بعد از تدفین نیز تدابیر و برنامه های گسترده ای پیش بینی شده که در اطلاعیه های بعدی آستان قدس رضوی به جزئیات تشریح خواهد شد.》

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