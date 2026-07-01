اعلام تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سه استان در ایام تشییع رهبر شهید
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سه استان کشور به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد:
«نظر به مصوبه هیأت وزیران، تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه استان تهران تعطیل است.
تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه تعطیل خواهد بود.
همچنین تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان قم در روز سهشنبه ۱۶ تیر ماه و استان خراسان رضوی در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تعطیل است.
ضمناً روسای واحدهای قضایی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، بهویژه در پروندههای زندانیدار، در اولین فرصت اقدام شود. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.»