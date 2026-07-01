ادعای دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده کذب است
رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی با رد ادعاها درباره دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای بمبارانشده، تأکید کرد که بر اساس قانون مصوب مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، هیچگونه دسترسی به این مراکز داده نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی، در بخش دوم گفتوگوی تلویزیونی خود که شامگاه امروز از رسانه ملی پخش شد، با اشاره به مذاکرات زوریخ، اظهار کرد: در این گفتوگوها موضوع آزادسازی اموال ایران تسریع شد و تعلیق تحریمها نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی با دفاع از حضور خود در این مذاکرات افزود: اگر به زوریخ نمیرفتم و برخی شروط محقق نمیشد، آیا همین افراد نمیگفتند قالیباف، شروط چه شد؟ بنابراین پیگیری مطالبات و شروط جمهوری اسلامی وظیفهای بود که باید انجام میشد.
رئیس مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم صورتگرفته، تصریح کرد: رهبر انقلاب با درایت تأکید کردند که ایشان و مردم منتظر تحقق شروط تفاهم هستند. در چنین شرایطی آیا باید این شروط را پیگیری نمیکردم؟
قالیباف با انتقاد از برخی فضاسازیها علیه روند مذاکرات، گفت: عدهای نه در عرصه دیپلماسی به کشور کمک میکنند و نه در میدان جنگ؛ اما من ایستادهام تا هم بجنگم و هم دیپلماسی را پیش ببرم.
وی خطاب به منتقدان تأکید کرد: بیش از این آزار ندهید و سخنان ترامپ را تکرار نکنید. اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به آرمانهای جمهوری اسلامی در منطقه اظهار داشت: خونخواهی امام شهید ما، آزادی قدس است و برای تحقق این هدف باید لبنان را حفظ کنیم؛ چرا که خونخواهی با شعار محقق نمیشود.
قالیباف با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار کشور در برابر تهدیدات دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن ما جز زبان قدرت، زبان دیگری را نمیفهمد و ما باید با قدرت با او برخورد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مسئولیت خدمترسانی به همه اقشار جامعه، اظهار کرد: من وظیفه دارم برای همه مردم ایران که با هر سلیقه و دینی در سایه جمهوری اسلامی زندگی میکنند، نوکری کنم.
وی با اشاره به اولویتهای اساسی کشور افزود: ما وظیفه داریم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم و امنیت کشور را تأمین کنیم.
رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت انسجام ملی در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز بیش از هر چیز، وحدت برای ما اهمیت دارد و حفظ همبستگی ملی ضرورتی انکارناپذیر است.
قالیباف در ادامه با اشاره به جایگاه ولایت در ایجاد وحدت و انسجام جامعه، خاطرنشان کرد: اتحاد مقدس حول رهبر معظم انقلاب معنا پیدا میکند و هیچ خیمهای جز خیمه ولایت، خیمه امیرالمؤمنین(ع) نیست.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی ادعای دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای بمبارانشده را تکذیب کرد و گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی افزود: ما در مجلس قانون تصویب کردهایم و شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه مصوبه دارد. بر اساس این قانون، به هیچ عنوان به سایتهایی که بمباران شده و آسیب دیدهاند، دسترسی داده نمیشود و این یک الزام قانونی است.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران فراتر از چارچوبهای قانونی هیچ امتیازی در زمینه بازرسیها نخواهد داد، تصریح کرد: ما هیچ دسترسی بیشتری از آنچه شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده، در اختیار آژانس قرار نمیدهیم. طبق قانون، تعیین سطح دسترسیها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این شورا چارچوب آن را مشخص کرده است.
قالیباف در پایان با تشریح محدوده دسترسیهای فعلی آژانس اظهار داشت: در حال حاضر، بازرسان تنها در دو مورد حق دسترسی دارند؛ یکی نیروگاه اتمی بوشهر و دیگری راکتور تحقیقاتی تهران. دسترسیها صرفاً در همین چارچوب بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به آن متعهد است.