در این جلسه گزارشی از اقدامات کمیته امداد، نجات و درمان ستاد ملی تشییع در زمینه ایجاد بیمارستان‌های تخصصی، بیمارستان‌های صحرایی، تامین بالگرد و پهپاد امدادی،‌ آمبولانس و خودروهای نجات، پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای در ایران و عراق، سازماندهی تیم‌های مختلف امدادی و همچنین اقدامات در زمینه اسکان و تغذیه مردم ارائه شد.

عارف در این جلسه با اشاره به اینکه مردم میزبانان اصلی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب هستند، گفت: تقاضاهای زیادی از داخل و خارج از کشور برای برگزاری مراسم تشییع وجود داشت ولی به دلیل محدودیت‌ها و همچنین گرمای هوا تصمیم بر این شد که این مراسم در شهرهای تهران، قم و مشهد و در عراق برگزار شود.

وی ادامه داد: راهبرد رهبر معظم انقلاب و بیت رهبر شهید انقلاب، برگزاری مراسم تشییع با رعایت ایمنی و سلامت کامل مردم بود و همین راهبرد مبنای تصمیمات و اقدامات ستاد ملی وداع و تشییع شد. مردم میزبانان اصلی این مراسم هستند و نهادهای حاکمیتی و عمومی در کنار مردم نقش آفرینی می‌کنند. اقدامات بسیار خوبی برای تحقق راهبرد رهبر معظم انقلاب یعنی تامین امنیت و سلامت مردم در برگزاری این مراسم انجام شده است البته ما از عملکرد بخش‌های امداد و نجات به خصوص سازمان هلال‌احمر که سابقه درخشانی دارند اطمینان داریم و از خدمات و زحمات آنها صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.

رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع‌ رهبر شهید انقلاب همچنین تاکید کرد: بخش‌های مختلف بهداشت و درمان برای برگزاری مراسم وداع و تشییع در آمادگی کامل هستند و یک هم‌افزایی ملی در این ستاد برای برگزاری مراسم باشکوه و ایمن که در شأن رهبر شهید انقلاب باشد، ایجاد شده است. من بابت عملکرد بخش‌های مختلف ستاد احساس غرور کرده و شاکر خداوند هستم که چنین ظرفیتی در این ستاد برای ارائه خطاب به مردم و ادای دین به رهبر شهید انقلاب شکل گرفته است.

عارف خاطرنشان کرد: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب یک حماسه فراملی و بی‌نظیر است که نشانه وفاداری مردم ایران،‌ امت اسلامی و آزادگان جهان به ارزش‌های معنوی انقلاب اسلامی است. در چند ماه اخیر جهشی در نفوذ فرهنگ انقلاب و آرمان‌ها و شهدای انقلاب در جهان رخ داده است و دیگر توطئه ایران‌هراسی جواب نمی‌دهد و نهادهای بین‌المللی دیگر نمی‌توانند ایران را به بهانه حقوق بشر متهم و تحریم کنند.