چهار محور اصلی ستاد تهران برای میزبانی از زائران رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه در استان تهران، در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تشکیل ستاد ملی و ستادهای استانی اظهار کرد: در استان‌هایی که مراسم وداع و بدرقه برگزار می‌شود، ستادهای استانی تشکیل شده‌اند و استانداران مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارند.

وی افزود: در استان تهران از همان روزهای نخست ابلاغ ساختار، جلسات متعددی برگزار و قرارگاه اجرایی نیز برای هماهنگی میدانی میان کمیته‌های مختلف تشکیل شد.

استاندار تهران با بیان اینکه ستاد استان دارای 32 کمیته تخصصی است، گفت: قرارگاه اجرایی با مسئولیت فرمانده سپاه تهران فعالیت می‌کند و مأموریت‌های مربوط به ابعاد مختلف مراسم میان کمیته‌ها تقسیم شده است.

معتمدیان امنیت مراسم را نخستین محور برنامه‌ریزی دانست و بیان کرد: با توجه به هم‌افزایی و همکاری میان رده‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی استان تهران و همچنین مسئولیت قرارگاه ثارالله در تأمین امنیت، شرایط مطلوبی در این حوزه فراهم شده است.

وی سلامت مردم و زائرانی را که از سراسر کشور در مراسم حضور پیدا می‌کنند، دومین محور دانست و افزود: سه دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه‌های بهداشتی و درمانی سپاه پاسداران، فراجا و ارتش جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات و حفظ سلامت زائران پای کار آمده‌اند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه در استان تهران ادامه داد: ایمنی مراسم، به‌ویژه در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه که مراسم وداع و نماز در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود، سومین محور برنامه‌ریزی است و بررسی‌های میدانی و اقدامات لازم برای رفع نقاط ناایمن انجام شده است.

وی خدمت‌رسانی به مردم را چهارمین محور برنامه‌ها اعلام کرد و گفت: پایداری برق، آب، گاز و ارتباطات با همکاری وزارت نیرو و وزارت ارتباطات مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

معتمدیان مشارکت مردم را در رأس برنامه‌های مراسم دانست و افزود: استقبال گسترده مردم در سراسر کشور و استان تهران، ظرفیت مهمی برای خدمت‌رسانی به زائران ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: طی سه تا چهار هفته گذشته، جلسات ستاد ملی، دبیرخانه مستقر در وزارت کشور و ستاد استان تهران به‌صورت مستمر و در چندین نوبت برگزار شده تا شرایط میزبانی از جمعیت حداکثری در استان تهران و ادامه مراسم در قم و مشهد فراهم شود.

وی افزود: شهرداری تهران اتوبوس‌هایی را در این نقاط مستقر می‌کند تا زائران را از محل توقف خودروها به مقاصد داخل شهر، از جمله مصلی، منتقل کند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه در استان تهران گفت: در صورت تکمیل ظرفیت داخل تهران، از ورود خودروهای بیشتر جلوگیری می‌شود و زائران باید وسایل نقلیه خود را در مبادی ورودی مستقر کرده و با ناوگان عمومی وارد شهر شوند.

معتمدیان از شناسایی و ساماندهی حدود 500 هزار ظرفیت پارکینگ خبر داد و بیان کرد: ورود و خروج خودروها از حلقه‌های پیش‌بینی‌شده مدیریت خواهد شد تا تردد در پایتخت با کمترین ایستایی انجام شود.

وی در خصوص اسکان زائران نیز گفت: استان تهران حدود 6 هزار مدرسه دارد که بخشی از ظرفیت مدارس، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، سپاه و مجموعه استان برای اسکان تجهیز شده است.

معتمدیان ادامه داد: مساجد نیز با مشارکت خود مردم آماده‌سازی شده‌اند و ورزشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و حتی سالن مجموعه آزادی نیز در ظرفیت‌های اسکان پیش‌بینی شده‌اند.

وی افزود: حلقه دوم اسکان در شهرستان‌های استان تهران تعریف شده و به فرمانداران به‌عنوان مسئولان ستادهای شهرستانی ابلاغ شده است تا تمامی ظرفیت‌های شهرستان‌ها را در حوزه اسکان، پذیرایی، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان، امداد و نجات به کار گیرند.

رئیس ستاد مراسم با اشاره به ایجاد ارتباط میان استان‌های کشور و مناطق 22گانه تهران گفت: برای کاروان‌های هر استان، منطقه و محل اسکان مشخص شده و هماهنگی‌های مربوط به تحویل مدارس و دیگر مراکز اسکان، از طریق شهرداری، سپاه ناحیه و فرمانداری تهران انجام گرفته است.

وی افزود: از برخی استان‌ها نیز درخواست شده است تا بخشی از اقلام مورد نیاز زائران، از جمله آب معدنی، غذاهای سرد قابل انتقال و سایر ملزومات را برای پشتیبانی مناطق تهران تأمین کنند.

معتمدیان به تدابیر حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: همه مراکز درمانی تهران و استان تهران در حالت آماده‌باش قرار دارند و بیمارستان‌های صحرایی در اطراف مصلی، حلقه‌های دوم و سوم و همچنین مسیر تشییع پیش‌بینی شده‌اند.

وی از آمادگی بیش از 700 دستگاه آمبولانس در نقاط مختلف شهر تهران خبر داد و گفت: مأموریت هلال احمر، اورژانس و دیگر مجموعه‌های امدادی به‌صورت نقطه‌به‌نقطه مشخص شده و در صورت نیاز، امکاناتی نیز با همکاری استانداران از سایر استان‌ها به تهران منتقل شده است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه در استان تهران، در ادامه تشریح آمادگی‌های انجام‌شده گفت: ستاد استان تهران دارای 32 کمیته است و برای حوزه‌هایی همچون رسانه، اطلاع‌رسانی، تأمین اینترنت، اسکان و رفت‌وآمد اصحاب رسانه و صدور کارت‌های ویژه، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

محمدصادق معتمدیان با اشاره به حضور گسترده مردم در روزهای آینده اظهار کرد: مردم از نقاط مختلف کشور و در گروه‌های سنی گوناگون، با اشتیاق برای وداع با رهبر عزیز خود در تهران حضور پیدا خواهند کرد.

وی افزود: رهبر شهید بیش از شش دهه از عمر پربرکت خود را در مسیر مجاهدت برای اسلام، ایران و مردم این سرزمین سپری کرد و مردم نیز حضور در این مراسم را ادای دین به ایشان می‌دانند.

استاندار تهران ادامه داد: وظیفه ما به‌عنوان خادمان مردم این است که به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کنیم تا شرایط حضور زائران در امنیت و سلامت کامل فراهم شود.

معتمدیان تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها از زمان حرکت مردم از مبدأ تا ورود به تهران و بازگشت آنان به شهرهای خود انجام شده و تدابیر ترافیکی در داخل شهر و محورهای بین‌شهری نیز توسط پلیس پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اتاق وضعیت با حضور دستگاه‌های مختلف در تهران تشکیل شده است تا فرآیند ورود، استقرار و خروج زائران متناسب با شرایط و حجم جمعیت مدیریت شود.

رئیس ستاد مراسم، برگزاری باشکوه این آیین را دارای اهمیت ملی دانست و گفت: این حضور، تجدید بیعت با امامین انقلاب و بیعت با ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای است و همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنند مراسمی باشکوه و در شأن قائد عظیم‌الشأن ملت ایران برگزار شود.

معتمدیان در پایان از مردم خواست اطلاعیه‌های رسمی را فقط از مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند و افزود: مردم به اخبار و اطلاعات غیررسمی منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و هشدارهای پلیس و توصیه‌های بهداشتی و درمانی دستگاه‌های تخصصی را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مردم می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری مراسمی باشکوه شود که بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته باشد.