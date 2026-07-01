معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه خبر داد؛
پایان گفتگوهای هیأت اعزامی کشورمان به دوحه
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد کشورمان از پایان گفتگوهای هیأت اعزامی ایران به دوحه با مقامات قطری و پاکستانی خبر داد و گفت: در این نشستها، نقض تعهدات آمریکا در قبال یادداشت تفاهم اسلامآباد و نیز مسائل مالی مربوط به هزینهکرد بخشی از شش میلیارد دلار اولیه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد کشورمان که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد در رأس هیأتی به دوحه سفر کرده است، از پایان گفتگوها خبر داد.
غریبآبادی گفت: گفتگوهای هیأت ایرانی صبح امروز با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر آغاز شد و سپس، هیأتهای سه کشور ایران، قطر و پاکستان دو نشست برگزار کردند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: اولین نشست گروه نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم نیز با حضور مذاکرهکنندگان ارشد سه کشور مزبور برگزار شد و نقض تعهدات آمریکا تحت بند یک یادداشت تفاهم در رابطه با خاتمه جنگ در لبنان، اخبار منتشره در رابطه با اقدامات آمریکا درخصوص تقویت تجهیزات و نیروها در منطقه و برخی اظهارات تهدیدآمیز و مداخلهجویانه مقامات این کشور، از سوی هیأت ایرانی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. هیأت ایرانی خاطرنشان کرد که تعهدات یادداشت تفاهم یک مجموعه یکپارچه هستند و بهصورت مجزا از هم دیده نمیشوند. وی در همین رابطه گفت: تصمیم گرفته شد کانال ارتباط فوری گروه نظارت نیز تا فردا تشکیل و نقصهای یادداشت تفاهم بهصورت رسمی و مستند، اطلاعرسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیمگیری شود.
مذاکرهکننده ارشد کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: در جلسات با مقامات قطری، از جمله بانک مرکزی، برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از شش میلیارد دلار اولیه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان، خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.
غریبآبادی تصریح کرد: در دوحه هیچ نشستی میان هیأت ایرانی و هیأت آمریکایی برگزار نشد.