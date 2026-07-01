پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر
آیتالله سیدمجتبی خامنهای در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر حفظهاللهوایّده
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
خبر رحلت والد معظّم حضرتعالی واصل شد. بدینوسیله مراتب تسلیت خود را تقدیم مینمایم. امیدوارم آنجناب در سایهی پرمهر صاحبان این ایّام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مورد رحمت واسعه الهیه واقع گردند. همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با مزید توفیقات ظاهری و باطنی برای جنابعالی و سایر بازماندگان دارم.
سیدمجتبی خامنهای
۸/تیر/۱۴۰۵