پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر

به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر حفظه‌الله‌وایّده

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خبر رحلت والد معظّم حضرتعالی واصل شد. بدین‌وسیله مراتب تسلیت خود را تقدیم می‌نمایم. امیدوارم آن‌جناب در سایه‌ی پرمهر صاحبان این ایّام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مورد رحمت واسعه الهیه واقع گردند. همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با مزید توفیقات ظاهری و باطنی برای جنابعالی و سایر بازماندگان دارم.

سیدمجتبی خامنه‌ای

۸/تیر/۱۴۰۵

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