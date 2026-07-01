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پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر
کد خبر : 1807352
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آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر حفظه‌الله‌وایّده

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خبر رحلت والد معظّم حضرتعالی واصل شد. بدین‌وسیله مراتب تسلیت خود را تقدیم می‌نمایم. امیدوارم آن‌جناب در سایه‌ی پرمهر صاحبان این ایّام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مورد رحمت واسعه الهیه واقع گردند. همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با مزید توفیقات ظاهری و باطنی برای جنابعالی و سایر بازماندگان دارم.

 سیدمجتبی خامنه‌ای

 ۸/تیر/۱۴۰۵

 

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