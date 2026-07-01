حجم استقبال مردم از مراسم تشییع رهبر شهید بسیار زیاد است

وی با بیان اینکه «خیمه هنر» نشانه‌ای از توجه اهالی هنر به موضوعات فرهنگی است، گفت: اهالی هنر توجه درستی به موضوعات فرهنگی دارند و من نیز به عنوان عضوی از دولت، وظیفه حضور در این مراسم را داشتم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: دولت با تمام ظرفیت‌ها پای کار است. میزبان اصلی این مراسم، مردم هستند که امام شهید را بدرقه می‌کنند. بر همین اساس، این مراسم از شنبه تا چهارشنبه برگزار خواهد شد.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: کشورهای خارجی نیز برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند و مراسمی باشکوه برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه چالشی برای برگزاری مراسم وجود دارد، گفت: هیچ چالشی نداریم. شاهد استقبال گسترده مردم از برگزاری این مراسم هستیم. طواف در عراق نیز در همین راستاست و بنا شده است پیکر مطهر رهبر شهید در عراق نیز طواف داده شود.