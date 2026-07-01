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غریب آبادی:

در دوحه هیچ نشستی میان هیات ایران و آمریکا برگزار نشده است

در دوحه هیچ نشستی میان هیات ایران و آمریکا برگزار نشده است
کد خبر : 1807334
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معاون وزیر امور خارجه و رییس هیات کارشناسی ایران اظهار کرد: جلسات هیات ایرانی صرفا به طور مشترک و سه جانبه با هیات های قطری و پاکستانی برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در گفتگویی اعلام کرد: جلسات هیات ایرانی در دوحه صرفا به طور مشترک و سه جانبه با هیات های قطری و پاکستانی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد، به ویژه لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده برگزار شد.

کاظم غربب‌آبادی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در پایان این دیدار در گفت‌وگویی با خبرنگاران ضمن تشریح مباحث مطرح‌شده در جریان نشست‌های پیش‌گفته، اعلام کرد: گفت‌وگوهای امروز متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم می‌باشد.  

غریب‌آبادی درباره شروع مذاکرات برای توافق نهایی، تصریح کرد: کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده است.

به گفته وی، رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها آغاز خواهد شد.

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