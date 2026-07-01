در دوحه هیچ نشستی میان هیات ایران و آمریکا برگزار نشده است

کاظم غربب‌آبادی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در پایان این دیدار در گفت‌وگویی با خبرنگاران ضمن تشریح مباحث مطرح‌شده در جریان نشست‌های پیش‌گفته، اعلام کرد: گفت‌وگوهای امروز متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم می‌باشد.

غریب‌آبادی درباره شروع مذاکرات برای توافق نهایی، تصریح کرد: کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده است.

به گفته وی، رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها آغاز خواهد شد.