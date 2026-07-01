به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که امروز به ایران عزیز بازگشتند، خداقوت می‌گویم.