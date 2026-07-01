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قدردانی رئیس‌جمهور پزشکیان از اعضای تیم ملی فوتبال

قدردانی رئیس‌جمهور پزشکیان از اعضای تیم ملی فوتبال
کد خبر : 1807311
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رئیس‌جمهور پزشکیان از اعضای تیم ملی فوتبال قدردانی کرد و نوشت: ‌ تلاش و مبارزه با تمام وجود و تا آخرین لحظه، مهم‌تر از پیروزی است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که امروز به ایران عزیز بازگشتند، خداقوت می‌گویم.

‌ تلاش و مبارزه با تمام وجود و تا آخرین لحظه، مهم‌تر از پیروزی است.

‌کار علمی، حفظ روحیه، رویکرد تحولی و انگیزه بالا شرط پیروزی در آینده است.»

 

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