قدردانی رئیسجمهور پزشکیان از اعضای تیم ملی فوتبال
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رئیسجمهور پزشکیان از اعضای تیم ملی فوتبال قدردانی کرد و نوشت: تلاش و مبارزه با تمام وجود و تا آخرین لحظه، مهمتر از پیروزی است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که امروز به ایران عزیز بازگشتند، خداقوت میگویم.
تلاش و مبارزه با تمام وجود و تا آخرین لحظه، مهمتر از پیروزی است.
کار علمی، حفظ روحیه، رویکرد تحولی و انگیزه بالا شرط پیروزی در آینده است.»