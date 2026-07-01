یک- هیچ‌یک از جزئیات بیان‌شده درباره روند تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، از قبیل نصاب سه‌چهارم یا حضور فرماندهان نظامی، برای نخستین‌بار از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان نشده و پیش از این نیز در فضای رسمی رسانه‌ای کشور، از زبان برخی مسئولان محترم یا اصحاب رسانه منتشر شده است. همچنین در هیچ بخش از اظهارات آقای دکتر قائم‌پناه، برخلاف آنچه بعضاً ادعا شده، رأی مثبت یا منفی هیچ‌یک از اعضا به‌صورت مشخص و انفرادی اعلام نشده و برخی برداشت‌های رسانه‌ای در این زمینه فاقد دقت و صحت است.

دو- دکتر قائم‌پناه در سخنان خود، از جایگزینی «جمع‌بندی نهادی» به جای نظر رهبری سخن نگفته، بلکه سازوکار تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح، نهادهایی در عرض ولایت امر نیستند؛ بلکه ابزارهای قانونی حکمرانی ذیل ولایت هستند. جمع‌بندی این نهادها، نه تضعیف جایگاه رهبری، بلکه فراهم کردن پشتوانه کارشناسی و مسئولانه برای تصمیم‌های کلان کشور است. بدیهی است فصل‌الخطاب بودن رهبری به معنای تعطیلی سازوکارهای قانونی حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی نیست.

این منطق، همواره در سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد تأکید و تقویت بود. ایشان در طول دوران رهبری خود، همیشه از نهادهای قانونی کشور حمایت می‌کردند و بر نقش آنان در اداره امور ایستادگی داشتند. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مؤید استمرار همین سیره است؛ چنان‌که ایشان خود تصریح کرده‌اند با وجود آنکه نظر دیگری داشته‌اند، جمع‌بندی نهاد مسئول را مبنا قرار داده و اذن لازم برای امضای تفاهم را صادر کرده‌اند. این یعنی جمع‌بندی نهادی در برابر رهبری قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تدبیر و ولایت و پس از اجازه ایشان اعتبار یافته است.

بر همین اساس، برداشت‌هایی که سخنان دکتر قائم‌پناه را در بافتی مغایر با واقعیت تفسیر می‌کند، با متن و روح اظهارات ایشان سازگار نیست. آنچه ایشان توضیح داده‌اند، منطق حکمرانی نهادمند در جمهوری اسلامی است؛ منطقی که رمز ایستادگی کشور در بحران‌های بزرگ بوده و موجب شد حتی در سخت‌ترین ساعات پس از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جمهوری اسلامی ایران بدون اختلال در اراده ملی، روی پای خود بایستد و پاسخ کوبنده به دشمن را آغاز کند.

سه- در شرایط حساس کنونی، تقطیع سخنان مسئولان و صورت‌بندی‌های دوگانه‌ساز میان رهبری و ارکان کشور، نه‌تنها کمکی به صیانت از جایگاه ولایت فقیه نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف انسجام ملی و مخدوش شدن فهم درست از سازوکار حکمرانی در جمهوری اسلامی بینجامد. صیانت حقیقی از این جایگاه رفیع، در امانت‌داری در روایت، پرهیز از تفسیرهای سیاسی و گزینشی، تقویت نهادهای قانونی و پاسداشت وحدت ملی معنا می‌یابد.

از اصحاب گرانقدر رسانه انتظار می‌رود با درک موقعیت خطیر کشور و اهمیت امر ملی، به‌ویژه در آستانه آیین حماسی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، سخنانی را که با هدف تقویت وحدت، انسجام و حمایت از جایگاه مقام معظم رهبری بیان شده است، در متن و مقصود واقعی آن بازتاب دهند و از اشاعه برداشت‌های تحریف‌آمیز، اختلاف‌افکن و ناسازگار با روح این سخنان پرهیز کنند.