خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت قالیباف در پی درگذشت فرزاد جمشیدی

تسلیت قالیباف در پی درگذشت فرزاد جمشیدی
کد خبر : 1807291
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت فرزاد جمشیدی مجری توانمند کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

 

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال مجری توانمند و خلاق، مرحوم فرزاد جمشیدی موجب تاسف و تاثر گردید.

اجرای دلنشین و معنویت سرشار او به ویژه در سحر‌های ماه مبارک رمضان در یاد‌ها خواهد ماند و امید است روح آن فقید سعید متنعم از فیض لایزال الهی و عنایت کریمانه شهید این ماه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و صبر و اجر نصیب بازماندگان ایشان گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی