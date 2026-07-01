تسلیت قالیباف در پی درگذشت فرزاد جمشیدی

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال مجری توانمند و خلاق، مرحوم فرزاد جمشیدی موجب تاسف و تاثر گردید.

اجرای دلنشین و معنویت سرشار او به ویژه در سحر‌های ماه مبارک رمضان در یاد‌ها خواهد ماند و امید است روح آن فقید سعید متنعم از فیض لایزال الهی و عنایت کریمانه شهید این ماه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و صبر و اجر نصیب بازماندگان ایشان گردد.