بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از یادمان شهدای ناوشکن دنا
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از یادمان شهدای ناوشکن دنا و آثار و وسایل بهجامانده از شهدای این ناوشکن بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش و دیدار با امیردریادار ایرانی از یادمان شهدا و وسایل به جا مانده از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان بازدید کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادمانهای شهدا را سرمایهای ارزشمند برای انتقال مفاهیم فداکاری، مسئولیتپذیری و روحیه جهادی به نسل جوان دانست و بر بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای معرفی هرچه بهتر سیره و منش شهدا تأکید کرد.
در ادامه این برنامه، امیر دریادار شهرام ایرانی گزارشی از فعالیتهای فرهنگی، ارزشی و اقدامات انجامشده برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا ارائه کرد و بر نقش ماندگار این شهدا در تاریخ پرافتخار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
خسروپناه همچنین با حضور در بخشهای گوناگون یادمان، از نزدیک در جریان نحوه مستندسازی خاطرات و آثار شهدا قرار گرفت و یاد و خاطره دریادلان شهید ناوشکن دنا را گرامی داشت.
یادمان شهدای ناوشکن دنا با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای این ناوشکن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ستاد نیروی دریایی ارتش ایجاد شده و بخشی از آثار و وسایل بهجامانده از این شهدا در آن به نمایش گذاشته شده است.