بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از یادمان شهدای ناوشکن دنا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش و دیدار با امیردریادار ایرانی از یادمان شهدا و وسایل به جا مانده از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان بازدید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادمان‌های شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای انتقال مفاهیم فداکاری، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی به نسل جوان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای معرفی هرچه بهتر سیره و منش شهدا تأکید کرد.

در ادامه این برنامه، امیر دریادار شهرام ایرانی گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، ارزشی و اقدامات انجام‌شده برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا ارائه کرد و بر نقش ماندگار این شهدا در تاریخ پرافتخار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

خسروپناه همچنین با حضور در بخش‌های گوناگون یادمان، از نزدیک در جریان نحوه مستندسازی خاطرات و آثار شهدا قرار گرفت و یاد و خاطره دریادلان شهید ناوشکن دنا را گرامی داشت.

یادمان شهدای ناوشکن دنا با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای این ناوشکن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ستاد نیروی دریایی ارتش ایجاد شده و بخشی از آثار و وسایل به‌جامانده از این شهدا در آن به نمایش گذاشته شده است.

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