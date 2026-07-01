چهار هدف جنگ علیه ایران شکست خورد/«جنبش خیابانی مردم» برای حفظ ایران شکل گرفت

به گزارش ایلنا،علی عبدالله‌خانی در میزگرد «آینده خیابان،امتداد بعثت مردم ایران» با تشریح اهداف طراحی‌شده برای جنگ علیه ایران گفت طراحان این عملیات چهار هدف اصلی از جمله حذف رهبر انقلاب، ضربه به زیرساخت‌های نظامی و ایجاد آشوب خیابانی را دنبال می‌کردند، اما همه این محاسبات با نتیجه‌ای معکوس مواجه شد. او همچنین با اشاره به گزارشی درباره «جنبش خیابانی مردم» تأکید کرد این حضور مردمی یک جنبش اجتماعی خودجوش برای حفاظت از ایران و نظم موجود بوده است.

عبدالله خانی با اشاره به جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید در آستانه آغاز جنگ گفت: دو روز مانده به شروع جنگ، نشستی در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار شد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در آن حضور داشت. این جلسه بدون پروتکل‌های رایج برگزار گردید، نه مصاحبه‌ای انجام شد و نه خبری از آن در رسانه‌ها منتشر شد و همه ماجرا در همان جلسه رقم خورد.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که بعداً درز پیدا کرد، برای این جنگ چهار عملیات با اهداف مشخص طراحی شده بود. نخستین عملیات هدف قرار دادن رهبر انقلاب و فرماندهان اصلی بود. تحلیل طراحان این بود که نظام سیاسی ایران تنها متکی به وجود رهبر انقلاب است و اگر رأس فرماندهی از میان برود، وحدتی که میان گروه‌های مختلف سیاسی و مجموعه‌های حاکمیتی ایجاد شده از بین می‌رود و حاکمیت فرو خواهد پاشید.

قائم مقام معاون راهبردی رئیس جمهور، ادامه داد: هدف دوم، عملیات علیه زیرساخت‌های نظامی بود که در دو بخش طراحی شده بود. بخش نخست حمله به یگان‌های موشکی ایران برای جلوگیری از هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی و تأسیسات آمریکایی بود. فاز دوم نیز هدف قرار دادن امکاناتی بود که می‌توانست قابلیت سیستم را برای تأمین امنیت داخلی کشور فراهم کند.

وی گفت: در هفته اول بسیاری از امکانات نیروی انتظامی که می‌توانست برای مقابله با شورش‌ها و عملیات مسلحانه استفاده شود مورد هدف قرار گرفت؛ به‌ویژه پاسگاه‌های مرزی و ایست و بازرسی‌ها. تحلیل آنها این بود که با این اقدام خیابان برای براندازان فراهم شود و ریسک حضور آنها در خیابان کاهش پیدا کند.

وی افزود: هدف سوم این بود که به محض تحقق اهداف اول و دوم و با حضور مردم در خیابان‌ها، حرکت‌های مسلحانه از غرب کشور آغاز شود؛ هم به صورت توده‌ای در شهرهای بزرگ و هم به صورت قومی در مناطق مرزی تا هم خیابان‌ها و هم نهادهای اساسی کشور تصرف شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعد نیز پیش‌بینی شده بود که نیروهای مدافع نظام یا تسلیم شوند یا فرار کنند.

وی تصریح کرد: هر چهار هدف و عملیات طراحی‌شده با نتیجه‌ای کاملاً معکوس مواجه شد. رهبر انقلاب اگر چه شهید شدند اما ایشان پیش از آن با درایت، بقای کشور را با قوی شدن توان نظامی کشور و مبعوث شدن مردم، پیش‌بینی کرده بودند و بر اساس دستورالعمل‌هایی مانند دفاع موزاییکی و شهرهای موشکی از کشور دفاع شد.

عبدالله‌خانی افزود: خون رهبر شهید برانگیختگی بزرگی در ملت ایران ایجاد کرد که شاید جز با شهادت رخ نمی‌داد. این شهادت تا ابد موجب برکت و انگیزش در میان مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: طرف آمریکایی و صهیونیستی بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها تصور می‌کردند اکنون زمان اجرای عملیاتی است که پیش از این قادر به انجام آن نبودند، اما هر چهار هدف آنها شکست خورد.

وی گفت: حتی نتوانستند یک نفر را وادار به تسلیم کنند. به گفته او تلاش‌هایی برای تشویق برخی ورزشکاران زن برای پناهندگی سیاسی انجام شد اما به نتیجه نرسید و هیچ‌یک از دیپلمات‌های ایرانی نیز تسلیم نشدند.

عبدلله خانی افزود: حتی یک سرباز ما نیز تسلیم نشد، بسیاری از نظامیان بازنشسته نیز درخواست دادند که دوباره به میدان بازگردند و این مسئله نشان داد محاسبات طرف مقابل درباره فروپاشی اراده دفاعی کشور نادرست بوده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از محاسبات این بود که توده‌های ناراضی به خیابان بیایند و با اختلافات قومی کشور دچار تنش شود، اما این سناریوها هم شکست خورد.

وی گفت: چهار محاسبه بزرگی که باعث شده بود آنها تصور کنند «رژیم‌چنج» ممکن است، هیچکدام محقق نشد و این محاسبه شکست‌خورده به این سادگی قابل احیا نخواهد بود.

قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور، در بخش دیگری از سخنان خود درباره واقعیت گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری درباره «جنبش خیابانی مردم» گفت: این گزارش حاصل یک فرایند

کامل پژوهشی و بررسی عمیق بوده است.

وی افزود: این مطالعه بر اساس یک حضور میدانی ۹۰ روزه انجام شد و حدود ۲۵ پژوهشگر در آن مشارکت داشتند. در یکی از جلسات نیز شش نفر به صورت تصادفی از میان مردم خیابان‌ها انتخاب شدند و نزدیک چهار ساعت بحث کارشناسی و مردم‌نگارانه انجام شد.

وی گفت: با استفاده از داده‌های نظرسنجی و مطالعات انجام‌شده تلاش شد این جنبش مردمی تبیین شود و گزارشی تهیه شد که بیش از ۱۵ صفحه است.

عبدلله خانی افزود: در این گزارش که حاصل جمع نظرات شرکت کنندگان است، توضیح داده شده است که این پدیده در واقع برانگیختگی ملت ایران در زمان شهادت رهبر انقلاب و در واکنش به تهدید دشمن برای خارج کردن خیابان از تصرف مردم بوده است.

وی ادامه داد: در این گزارش همچنین برخی انگاره‌های نادرست که از سوی مخالفان مطرح می‌شد بررسی شده و در کنار آن نگرانی‌هایی درباره آسیب‌پذیری این جنبش نیز مطرح شده است. همچنین در این گزارش راه هایی برای تقویت و ارتقاء این تجمعات باشکوه پیشنهاد شده است..

وی گفت: بر اساس داده‌های نظرسنجی، حدود ۴۰ درصد مردم بیش از دو تا سه بار در این تجمعات شرکت کرده‌اند و حدود ۳۰ درصد نیز تقریباً در تمام شب‌ها حضور داشته‌اند.

وی افزود: این گزارش به عنوان یک سند دولتی در اختیار مقامات مختلف کشوری و لشکری قرار گرفت اما انتشار گزینشی بخش‌هایی از آن و سپس جعل و دروغی که توسط چند رسانه بیگانه صورت گرفت، موجب برخی سوءتفاهم‌ها شد. برخی مطالب این گزارش به صورت تقطیع‌شده و مبتنی بر گرایش‌های خاص سیاسی منتشر شد و تنها یک پاراگراف از آن مورد تحلیل قرار گرفت.

قائم‌مقام معاونت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: نگرانی این بود که این تجمعات که سرمایه اجتماعی است به دعواهای حزبی و گروهی کشیده شود، در حالی که این یک جنبش تاریخی و هویت‌ساز و سرمایه اجتماعی بزرگی برای کشور است.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی ها افزود: وقتی از مردم در خیابان پرسیده شد چرا حضور یافته‌اند، حدود ۷۴ درصد پاسخ دادند برای حفاظت از ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به خیابان آمده‌اند. یکی از ویژگی‌های این جنبش تنوع جمعیتی آن بود؛ به‌طوری که ملی‌گراها، انقلابی‌ها، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در کنار هم در خیابان حضور داشتند.

عبدالله‌خانی گفت: در میان حاضران هم افراد باحجاب و هم کم‌حجاب و نیز جوانان و سالمندان حضور داشتند و این حضور به صورت مکرر و هر شب تکرار می‌شد.این حرکت تمام ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی بزرگ را دارد با این تفاوت که برخلاف بسیاری از جنبش‌ها که علیه نظم موجود شکل می‌گیرند، این جنبش برای حفظ نظم موجود شکل گرفته بود.

وی در پایان تأکید کرد: نباید اجازه داد دعواهای سیاسی و حزبی به این موضوع کشیده شود یا اختلافات به خیابان‌ها منتقل شود و دستاورد حضور مردم در میدان آسیب ببیند.

انتهای پیام/