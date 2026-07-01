تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام در شرایط کنونی
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام در شرایط کنونی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، رمضانعلی سبحانی فر عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با تسلیت شهادت رهبر شهید و با اشاره به مراسم تشییع پیشرو، بر ضرورت حیاتی حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز برای کشور بیش از هر چیز دیگری، حفظ همبستگی، وحدت و انسجام ملی میان آحاد مردم و مسئولان اهمیت دارد. از آنجا که دشمنان، بهویژه آمریکا و اسرائیل، در دستیابی به اهداف اولیه خود ناکام ماندهاند، سناریوی دوم خود را بر مبنای ایجاد تفرقه قرار دادهاند تا از ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و به ویژه بین مسئولان به نفع خود بهرهبرداری کرده و به اهداف خود برسند.
وی با اشاره به حساسیت شرایط کنونی ادامه داد: اگر انسجام و وحدت ملی حفظ نشود، ممکن است دشمن احساس کند که شکاف بین مردم و مسئولان زیاد است و به گونهای است که دشمن میتواند بهره برداری بهتری داشته باشد و به اهداف خود برسد.
سبحانی فر گفت: آنچه که امروز به عنوان یک تفاهمنامهای میان طرفین امضا شده و به گونهای است که بخش عمدهای از تعهدات متوجه طرف مقابل است، هرگونه تفرقه داخلی میتواند این فرصت را به دشمن بدهد تا از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند؛ رویکردی که در نهایت میتواند معیشت و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
این فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: خون شهدا به ویژه خون رهبر شهیدمان موجب تقویت همگرایی و ایستادگی شد و باعث همه در یک صف واحده در برابر تهدیدات دشمنان ما که اسرائیل و آمریکا سردمدار آنها هستند، قرار بگیرند.
وی گفت: شاید پیش بینی خیلیها در روزهای اولی که رهبری را مورد هدف قرار دادند این بود که نظام نمیتواند پایدار بماند اما این خون رهبر شهید بود که موجب شد که مردم در کنار هم قرار بگیرند و باردیگر انسجام پیدا کرده ودر مقابل دشمن صف واحدهای را تشکیل دهند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: تاکید مکرر رهبر شهید هم در زمان حیاتشان این بود که کشور را دو قطبی نکرده و از دو قطبی شدن جامعه پرهیز کنیم. مکررا ایشان بر اتحاد و انسجام تاکید داشتند، در این شرایط و امروز بیش از گذشته لازم است که این وحدت و انسجام حفظ شود همانطور که رهبر سوم آقا مجتبی حسینی خامنهای در شب عید امسال در پیام سال جدید خودشان تاکید بر وحدت و انسجام، امنیت ملی و مسائل اقتصادی در سایه امنیت ملی مطرح کردند امنیت ملی هم از وحدت و انسجام گرفته میشود و باید تلاش کنیم که این شعار سال رعایت شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: اگر جریانها و گروههای مختلف از منافع شخصی و جناحی عبور کنند، اختلاف دیگری وجود ندارد و میتوانیم به وحدت و انسجام دست پیداکنیم. لذا تاکید من بر این است که در این مقطع تمرکز بر منافع ملی نسبت به منافع گروهی، سیاسی و جریانی ارجحیت دارد و این همگرایی میتواند زمینهساز دستیابی به ثبات اقتصادی، امنیتی و در نهایت رشد و توسعه کشور شود.