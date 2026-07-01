آمادگی کامل دادگستری استان تهران برای میزبانی بیش از ۲ هزار نفر از کارکنان دستگاه قضا در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
حاجیرضا شاکرمی، قائممقام رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اتخاذ تمهیدات ویژه امنیتی، خدماتی، رفاهی و اطلاع رسانی برای زائران و خانوادههای کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران در آستانه برگزاری مراسم تشییع و عزاداری پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، ستاد اسکان و میزبانی دادگستری استان تهران با هدف تکریم و میزبانی شایسته از قضات و کارکنان دستگاه قضایی و خانوادههای آنان که از سراسر کشور در این مراسم حضور مییابند، تشکیل جلسه داد.
حاجیرضا شاکرمی، قائممقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست، ضمن تأکید بر حساسیت بالای این ایام و ضرورت تأمین امنیت و رفاه میهمانان، دستورات لازم را صادر کرد و گفت: در حال حاضر دادگستری استان تهران به عنوان میزبان زائران مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنه ای (قدس سره) تعیین گردیده و پیش بینی می شود در حدود 2هزار میهمان را از جمله همکاران قضایی و اداری و خانواده محترم آنان که از استانها و شهرستانهای مختلف به پایتخت تشریف می آورند را میزبانی کنیم.
گفت: علاوه بر ستاد مرکزی اسکان زائران در تهران، تمامی دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش، موظف هستند طی روزهای آتی در محل خدمت خود حضور فعال داشته و مدیریت مستقیم امور مرتبط با حوزه قضائی و همچنین پذیرایی و اسکان زائران را بر عهده بگیرند.
وی افزود: رؤسای حوزههای قضایی که احتمال تردد بیشتر زائران در مبادی ورودی تهران از آن شهرستان ها بیشتر می باشد و یا محل برگزاری مراسم های ویژه است مانند حوزه های قضایی آفتاب، کهریزک، شهرری، اسلامشهر، چهاردانگه، رباطکریم و شهرقدس، باید با حساسیت مضاعف نسبت به ایجاد تمهیدات لازم اقدام کنند.
شاکرمی تاکید کرد: حضور میدانی مدیران و رؤسای حوزههای قضایی برای مدیریت بهینه این فرآیند الزامی است.
قائممقام رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از دستورات خود، بر لزوم نظارت دقیق مدیران ساختمانهای در نظر گرفته شده برای اسکان زائران تأکید کرد و گفت: مدیران این مراکز مسئولیت مستقیم تأمین و توزیع مناسب غذا، خدمات، نظافت و بهداشت ساختمانها را بر عهده دارند و ضمن پیگیری امور باید بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند.
همچنین، سید مهدی رستگاری، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به بسیج تمامی امکانات برای میزبانی از زائران اظهار کرد: دادگستری استان تهران با تشکیل کمیتههای تخصصی شامل پشتیبانی، خدمات، درمان، اطلاعرسانی و رسانه، حفاظت و فرهنگی، آماده میزبانی از بیش از ۲ هزار نفر از قضات، کارکنان دستگاه قضا و خانوادههای محترم آنان است.
وی تصریح کرد: در حال حاض سه ساختمان با موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی لازم به محل برگزاری مراسم، برای اسکان زائران تجهیز شدهاند. در این اماکن، تفکیک فضا برای خانوادهها لحاظ شده و تمهیدات لازم برای تأمین رفاه ایشان پیشبینی گردیده است.
رستگاری در پایان با اشاره به اهمیت مستندسازی این رویداد خاطرنشان کرد: تیمهای رسانه و روابط عمومی نیز در محلهای اسکان مستقر خواهند بود تا ضمن همکاری در فرآیندهای خدماتی، نسبت به مستندسازی این رویداد، ثبت خاطرات و دریافت نظرات و پیشنهادات میهمانان اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی و کانال ارتباطی برای تسهیل امور زائران در نظر گرفته شده و شماره تلفن 0213339912073 کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد آماده پاسخگویی به سوالات زائران از دستگاه قضایی سرایر کشور می باشد.